Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Jean-Philippe Mateta müjdesi! Transfer kararını bildirdi

Golcü transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de gündeme gelen Jean-Philippe Mateta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, Crystal Palace yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 19:18
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin öne çıkan takımlarından Fenerbahçe, N'Golo Kante için temaslarını sürdürürken yapmayı planladığı golcü takviyesi için de harekete geçmişti. Alexander Sörloth, Ademola Lookman gibi isimlerde mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertliler, belirledikleri alternatifler için kollarını sıvamıştı. Bu doğrultuda adı listede bulunan Jean-Philippe Mateta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Fransız santrfor, yönetime ayrılık kararını bildirdi. BBC'den yer alan haberin detaylarına göre Palace, Mateta'nın bonservisini yaklaşık 45 milyon euro olarak belirledi. Yetenekli golcüye talip olan Serie A temsilcisi Juventus'un, bu rakamın ardından transferden vazgeçmek üzere olduğu aktarıldı.

"KİMSE ÖDEMEZSE BİZİMLE KALIR"

Sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklayan teknik Oliver Glasner, Mateta'nın transfer durumuyla ilgili "Crystal Palace'ın kabul edeceği bir fiyat olacak ve sözleşmesinin bitmesine 18 ay kaldı. Jean isterse anlaşmayı yaparız. Kimse istediğimiz bonservisi ödemezse takımda kalacak." açıklamasında bulunmuştu.

Mateta'nın Suudi Arabistan ekiplerini reddettiği açıklanırken mali şartlar göz önüne alındığında muhtemel adresinin Serie A ya da Premier Lig'de forma giyen taliplerinden biri olacağı aktarıldı.

İŞTE O HABER

