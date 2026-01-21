Galatasaray'ın Noa Lang transferinde sıcak gelişme!

Ara transfer dönemi sessizliği süren Galatasaray, Napoli'de forma giyen Noa Lang için harekete geçmişti. İtalyan basını, 26 yaşındaki Hollandalı sol kanadın sarı-kırmızılılara transferine onay verdiğini açıkladı. Alfredo Pedulla, Noa Lang'ın menajerinin son olarak Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'a geldiği yönündeki haberleri yalanladı. Gün içerisinde de herhangi bir seyahat planlanmadığını aktaran İtalyan gazeteci, Cimbom'un temaslarının hız kesmeden sürdüğünü ve Serie A temsilcisi ile tam anlaşma sağlamak üzere görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

