Galatasaray'ın Noa Lang transferinde sıcak gelişme!

Galatasaray'da son günlerin sıcak isimlerinden Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci, Hollandalı futbolcunun temsilcisinin İstanbul'a geldiği yönündeki haberler hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 19:00
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'ın Noa Lang transferinde sıcak gelişme!

Ara transfer dönemi sessizliği süren Galatasaray, Napoli'de forma giyen Noa Lang için harekete geçmişti. İtalyan basını, 26 yaşındaki Hollandalı sol kanadın sarı-kırmızılılara transferine onay verdiğini açıkladı. Alfredo Pedulla, Noa Lang'ın menajerinin son olarak Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'a geldiği yönündeki haberleri yalanladı. Gün içerisinde de herhangi bir seyahat planlanmadığını aktaran İtalyan gazeteci, Cimbom'un temaslarının hız kesmeden sürdüğünü ve Serie A temsilcisi ile tam anlaşma sağlamak üzere görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

İŞTE O HABER

