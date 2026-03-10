Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile son 16 Turu ilk maçında sahasında karşılaştı. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar ikinci maça avantajlı gidecek. Yapay zeka, Cimbom'un 1-0'lık galibiyeti üzerinden ikinci maç için skor ve tur analizi yaptı. İşte çıkan sonuç...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 00:07
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında RAMS Park'ta konuk ettiği Liverpool'u lig aşamasında olduğu gibi yine 1-0 yendi.
Mario Lemina'nın 7. dakikada attığı golle İngiliz devini mağlup eden Cimbom ikinci maç için avantaj elde etti.
Yapay zeka, Liverpool maçı öncesi Monte Carlo hesabı ile mücadeleyi analiz etmiş, Galatasaray'ın Liverpool'u RAMS Park'ta yenme ihtimalini % 44.38 olarak görürken Liverpool'un kazanma ihtimalini % 33.05 olarak hesaplamış, beraberlik için ise % 22.56 oran çıkarmıştı.
1-0'lık zafer öncesi yapay zekanın analizine göre G.Saray'ın turu geçme ihtimal hesaplamasında çıkan sonuç %38'di.
YENİ HESAPTA ORAN DEĞİŞTİ
Yapay zekanın Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyeti sonrası tur hesabında oranlar değişti.
100.000 simülasyon ile yapılan yeni analiz sonucuna göre Liverpool - Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçında olası sonuçlar şöyle:
1-Liverpool 2-1 Galatasaray:% 9.6 Uzatmalara gider 2-Liverpool 1-1 Galatasaray:% 9.0 Galatasaray tur atlar 3-Liverpool 2-0 Galatasaray:% 8.9 Liverpool tur atlar 4-Liverpool 1-0 Galatasaray:% 8.4 Uzatmalara gider 5-Liverpool 3-1 Galatasaray:% 7.0 Liverpool tur atlar
6-Liverpool 2-2 Galatasaray:% 5.3 Galatasaray tur atlar 7-Liverpool 0-0 Galatasaray:% 4.5 Galatasaray tur atlar 8-Liverpool 1-2 Galatasaray:% 4.3 Galatasaray tur atlar 9-Liverpool 3-2 Galatasaray:% 3.9 Uzatmalara gider 10- Liverpool 3-0 Galatasaray: % 3.7 Liverpool tur atlar
TUR ATLAMA İHTİMALLERİ
Yapay zekanın yine Monte Carlo hesabıyla yaptığı analize göre tur ihtimalleri ise şu şekilde:
Galatasaray 90 dakika sonunda tur atlar: % 46.1 oran Liverpool 90 dakika sonunda tur atlar: % 31.2 oran Maç uzatmalara gider: % 22.7 oran
Galatasaray uzatmalarda/penaltılarla tur atlar: % 11.4 Liverpool uzatmalarda/penaltılarda tur atlar: 11.3
Galatasaray çeyrek finale çıkar: % 57.5 Liverpool çeyrek finale çıkar: 42.5