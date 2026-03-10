CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile son 16 Turu ilk maçında sahasında karşılaştı. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar ikinci maça avantajlı gidecek. Yapay zeka, Cimbom'un 1-0'lık galibiyeti üzerinden ikinci maç için skor ve tur analizi yaptı. İşte çıkan sonuç...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 00:07
Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında RAMS Park'ta konuk ettiği Liverpool'u lig aşamasında olduğu gibi yine 1-0 yendi.

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

Mario Lemina'nın 7. dakikada attığı golle İngiliz devini mağlup eden Cimbom ikinci maç için avantaj elde etti.

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

Yapay zeka, Liverpool maçı öncesi Monte Carlo hesabı ile mücadeleyi analiz etmiş, Galatasaray'ın Liverpool'u RAMS Park'ta yenme ihtimalini % 44.38 olarak görürken Liverpool'un kazanma ihtimalini % 33.05 olarak hesaplamış, beraberlik için ise % 22.56 oran çıkarmıştı.

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

1-0'lık zafer öncesi yapay zekanın analizine göre G.Saray'ın turu geçme ihtimal hesaplamasında çıkan sonuç %38'di.

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

YENİ HESAPTA ORAN DEĞİŞTİ

Yapay zekanın Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyeti sonrası tur hesabında oranlar değişti.

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

100.000 simülasyon ile yapılan yeni analiz sonucuna göre Liverpool - Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçında olası sonuçlar şöyle:

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

1- Liverpool 2-1 Galatasaray: % 9.6 Uzatmalara gider
2- Liverpool 1-1 Galatasaray: % 9.0 Galatasaray tur atlar
3- Liverpool 2-0 Galatasaray: % 8.9 Liverpool tur atlar
4- Liverpool 1-0 Galatasaray: % 8.4 Uzatmalara gider
5- Liverpool 3-1 Galatasaray: % 7.0 Liverpool tur atlar

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

6- Liverpool 2-2 Galatasaray: % 5.3 Galatasaray tur atlar
7- Liverpool 0-0 Galatasaray: % 4.5 Galatasaray tur atlar
8- Liverpool 1-2 Galatasaray: % 4.3 Galatasaray tur atlar
9- Liverpool 3-2 Galatasaray: % 3.9 Uzatmalara gider
10- Liverpool 3-0 Galatasaray: % 3.7 Liverpool tur atlar

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

TUR ATLAMA İHTİMALLERİ

Yapay zekanın yine Monte Carlo hesabıyla yaptığı analize göre tur ihtimalleri ise şu şekilde:

Galatasaray 90 dakika sonunda tur atlar: % 46.1 oran
Liverpool 90 dakika sonunda tur atlar: % 31.2 oran
Maç uzatmalara gider: % 22.7 oran

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

Galatasaray uzatmalarda/penaltılarla tur atlar: % 11.4
Liverpool uzatmalarda/penaltılarda tur atlar: 11.3

Galatasaray kazandı oran değişti! İşte yapay zekanın yeni tahmini

Galatasaray çeyrek finale çıkar: % 57.5
Liverpool çeyrek finale çıkar: 42.5

