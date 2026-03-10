Manisa FK sahasında 3 puanı 3 golle aldı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 23:04
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Serdar Osman Akarsu, Kerem Kalkan

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez (Dk. 87 Yasin Güreler), Umut Erdem, Lindseth, Cissokho, Adekanye, Vargas (Dk. 87 Osman Kahraman), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 55 Yunus Emre Dursun), Diony

SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Fethi Özer (Dk. 69 Metehan Mert), Caner Osmanpaşa (Dk. 76 Ahmet Ercan Ekmekci), Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 63 Aytaç Kara), Enver Kulasın (Dk. 60 Ozan Sol), Silva, Poko, Camara, Eze (Dk. 46 Batuhan Kör)

Goller: Dk. 11 Diony, Dk. 57 Adekanye, Dk. 90+1 Osman Kahraman (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 47 Cissokho (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 86 Yunus Emre Dursun (Manisa FK), Dk. 42 Ömer Bayram, Dk. 53 Fethi Özer, Dk. 90+5 Ozan Sol (SMS Grup Sarıyer)

DİĞER
SON DAKİKA
