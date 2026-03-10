CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u konuk etti. Temsilcimiz İngiliz ekibini Mario Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Sarı kırmızılıların galibiyetinin ardından UEFA ülke puan sıralaması güncellendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 22:59 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 23:01
Galatasaray Liverpool'u devirdi! Ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u konuk etti.



Sarı kırmızılılar İngiliz ekibini Mario Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj kaptı.



Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi.



1- İNGİLTERE: 113.130



2- İTALYA: 98.303



3- İSPANYA: 92.359



4- ALMANYA: 88.688



5- FRANSA: 80.141



6- PORTEKİZ: 69.266



7- HOLLANDA: 67.012



8- BELÇİKA: 61.850



9- TÜRKİYE: 51.475

SON DAKİKA
