Galatasaray Liverpool'u devirdi! Ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u konuk etti. Temsilcimiz İngiliz ekibini Mario Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Sarı kırmızılıların galibiyetinin ardından UEFA ülke puan sıralaması güncellendi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 22:59 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 23:01
1- İNGİLTERE: 113.130
2- İTALYA: 98.303
3- İSPANYA: 92.359
4- ALMANYA: 88.688
5- FRANSA: 80.141
6- PORTEKİZ: 69.266
7- HOLLANDA: 67.012
8- BELÇİKA: 61.850
9- TÜRKİYE: 51.475
10- ÇEKYA: 48.325
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.