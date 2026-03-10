CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların zaferinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 23:21
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların zaferinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet olduğunu söyledi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Birincisi, bu sene ikinci galibiyetimiz Liverpool'a karşı. İlkinin tesadüf olmadığını gösterdik. Muhteşem bir atmosfer vardı. Maçın başından sonuna kadar duyguyu bize geçiren, zaman zaman biz o duyguyu geçirdik. Beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Bu çok değerli."

"TÜRK FUTBOLU İÇİN PRESTİJ"

"Bence Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanına da katkımız var ama yurt dışında Türk takımının neler yapabileceğini gösteriyoruz. Bence bu da değerli. Juventus maçından sonra da söylemiştim. Deplasmanda oynayacağımız maçlar çok önemli. Juventus'a karşı iyi bir tecrübe yaşadık. Maçın içerisinde olmak, sonuca odaklanmadığımız, kendi oyunumuzu ortaya koyacğaımız bir deplasman bizi bekleyecek. Bir avantaj yakaladık. Skor artabilirdi, 2-0 3-0 olabilirdi. Rakibimiz golleri atsa 1-1, 2-1 bulabilirlerdi. Aslında pozisyonlar vardı. Orada daha farklı bir maç olacak. Aynı duyguyla, aynı istekle, aynı tutkuyla oraya gidip elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İyi niyetle çalışınca sonuç geliyor. Orada da devam ettirmeye çalışacağız. Çok iyi bir takım. Hatalarınızı çok hızlıca değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu sefer onlar pazar günü Tottenham ile oynayıp, biz cumartesi oynayacağız. 1 gün ekstra dinleneceğiz. Bakalım elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İnşallah son 8'e kalan biz oluruz."

SANCHEZ'İN CEZALI DURUMA DÜŞMESİ ÜZERİNE

"Korkuyordum, olmadı kart cezalarından. Hiç olmayacak bir pozisyonda, faul tartışılır, Davinson'a sarı kart gösterdi. Birine göstermek için Davinson'a sarı kart gösterdi. Davinson dışında kart gören olmadı. 4 gün sonra bir lig maçı oynayacağız. Lig de çok değerli ve önemli. Hemen lig maçını düşünüp, Başakşehir'e, iyi bir takım karşı oynayacağız. Onu düşüneceğiz artık."

