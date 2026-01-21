CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! O maçta görev alacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 22 Ocak Perşembe günü (Yarın) Hollanda'nın Feyenoord ve Avusturya'nın Sturm Graz takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 19:08
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 22 Ocak Perşembe günü (Yarın) Hollanda'nın Feyenoord ve Avusturya'nın Sturm Graz takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.

Hollanda'nın Roterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Tiago Bruno Lopes Martins (Portekiz) VAR, Christian Dingert (Almanya) AVAR olarak görev yapacak.

