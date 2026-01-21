Galatasaray-Atletico Madrid | CANLI İZLE

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında gözler RAMS Park'ta oynanan Galatasaray–Atletico Madrid mücadelesine çevrildi. Okan Buruk yönetiminde ilk 24 hedefiyle sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, İspanyol temsilcisi karşısında avantaj yakalamak istiyor. 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Galatasaray, 12 puanlı Diego Simeone'nin ekibine karşı hata yapmamayı amaçlıyor. Nefes kesen mücadele ile ilgili detayları haberimizden bulabilir, maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanan Galatasaray-Atletico Madrid maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başladı.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Atletico Madrid maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez.

CİMBOM'DA HEDEF İLK 24

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Atletico Madrid karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Oynadığı 6 karşılaşmada 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, İspanyol ekibine karşı alacağı puan ya da puanlarla ilk 24'e kalmayı garantilemeyi hedefliyor. RAMS Park'ta oynanan mücadelede hata yapmak istemeyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi son hafta mücadelesinde ise Manchester City deplasmanına konuk olacak.

Atletico Madrid Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçti. pic.twitter.com/UjeqES5q2B — TRT Spor (@trtspor) January 21, 2026

GÖZLER VICTOR OSIMHEN'DE OLACAK

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle takımının bu alanda en golcü ismi olarak yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde krallık yarışında 9 golle zirvede Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe bulunurken, Osimhen de Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland ile birlikte 6'şar golle takip ediyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol kaydetti.

⚽ GOOLLL! Marcos Llorente topu kendi kalesine gönderdi maçta şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/Hs61Kh5yL4 — TRT Spor (@trtspor) January 21, 2026

GALATASARAY İLE ATLETICO MADRID ARASINDA 7. RANDEVU

Galatasaray ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar galibiyet alamazken, İspanyol takımı 4 defa kazandı. 2 maç da beraber sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan 2, Madrid ekibi ise 8 gol attı. İki takım son olarak 25 Kasım 2015 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup maçında İspanya'da karşılaştı ve Atletico Madrid, 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 32 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 20, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünden galip ayrılırken, 11 kez ise yenildi. 8 müsabaka da berabere kaldı.