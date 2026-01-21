İşte Galatasaray-Atletico Madrid maçının golleri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. RAMS Park'taki nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılılar, La Liga devine karşı puan ya da puanlar almak ve ilk 24 hedefini devam ettirmek istiyor. Dev düellonun gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLK YARI SONUCU: G.SARAY 1-1 ATL. MADRID

RAMS Park'ta mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile noktalandı. Konuk ekip dakika 4'te Giuliano Simeone ile fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların golü ise Llorente'nin 20. dakikada kendi ağlarını sarsması ile geldi. İşte o goller...

