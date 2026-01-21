CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İşte Galatasaray-Atletico Madrid maçının golleri!

İşte Galatasaray-Atletico Madrid maçının golleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, ilk 24 hedefi yolunda La Liga'nın başarılı ekiplerinden Atletico Madrid'i konuk ediyor. Dev karşılaşmanın gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 21:33 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 21:35
İşte Galatasaray-Atletico Madrid maçının golleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. RAMS Park'taki nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılılar, La Liga devine karşı puan ya da puanlar almak ve ilk 24 hedefini devam ettirmek istiyor. Dev düellonun gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLK YARI SONUCU: G.SARAY 1-1 ATL. MADRID

RAMS Park'ta mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile noktalandı. Konuk ekip dakika 4'te Giuliano Simeone ile fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların golü ise Llorente'nin 20. dakikada kendi ağlarını sarsması ile geldi. İşte o goller...

G.Saray-A. Madrid | CANLI İZLE
