İşte Galatasaray-Atletico Madrid maçının golleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. RAMS Park'taki nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılılar, La Liga devine karşı puan ya da puanlar almak ve ilk 24 hedefini devam ettirmek istiyor. Dev düellonun gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
İLK YARI SONUCU: G.SARAY 1-1 ATL. MADRID
RAMS Park'ta mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile noktalandı. Konuk ekip dakika 4'te Giuliano Simeone ile fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların golü ise Llorente'nin 20. dakikada kendi ağlarını sarsması ile geldi. İşte o goller...
