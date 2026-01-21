CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın ilk 24 şansı devam ediyor!

Galatasaray'ın ilk 24 şansı devam ediyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte ilk 24 biletini sağlama aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 20:36 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 22:51
Galatasaray'ın ilk 24 şansı devam ediyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 7. hafta müsabakaları ile devam etti. Dev turnuvadaki temsilcimiz Galatasaray, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te La Liga devlerinden Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. İlk 24 hedefi doğrultusunda RAMS Park'ta taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, mücadelenin 4. dakikasında Giuliano Simeone'nin golü ile 1-0 geriye düşse de dakika 20'de skora denge sağlamasını bildi. Sane'nin pasında topla buluşan Sallai, pasını rakip kale önüne gönderdiği esnada konuk ekipte Marcos Llorente'nin müdahalesi sonucu top, Atletico Madrid filelerini havalandırdı. Devre arasına 1-1'lik eşitlik ile girildi.

İkinci yarıda temponun artması ile birlikte iki takımın da karşılıklı gol girişimleri oldu. 90 dakikanın sonunda taraflar, topu filelerle buluşturmayı başaramadı ve karşılaşma, 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk beraberliğini alarak 10 puana yükseldi.

İlk 8 hedefinde 3 puan için sahaya çıkan İspanyol temsilcisi ise RAMS Park'ta 1 puana razı geldi ve 13 puana yükseldi.

İşte Seyrantepe'de maçın golleri

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'teki Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında terleten Victor Osimhen, sonrasında Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'nın kampına dahil olmuştu.

Nijerya, turnuvayı üçüncü tamamlarken hafta başında İstanbul'a gelen Osimhen, Atletico Madrid maçında sahadıki yerini aldı.

SARA ÖZEL ÖNLEMLERLE KADRODA

Yaklaşık 1 hafta öncesinde sakatlanan ve sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara, sakatlığının uzaması riski olmaması nedeniyle sağlık ekibinin özel önlemleriyle Atletico Madrid maçının kadrosuna alındı.

50 BİN BAYRAK DAĞITILDI

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen Galatasaray yönetimi, mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı.

SÖRLOTH 5 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye'de maça çıktı.

2019-2020 sezonunda bordo-mavili formayı terleten Norveçli santrfor, 22 Eylül 2020'de Almanya'nın Leipzig takımına transfer olmuş ve ardından rotasını İspanya'ya dönmüştü.

İSPANYA'DAKİ KAZA İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesinde iki takım futbolcuları, hakemler ve taraftarlar, İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

Onyedika'dan flaş paylaşım! Bindiği uçak...
