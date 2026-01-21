CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen'den dikkat çeken Manchester City sözleri!

Galatasaray'da Victor Osimhen'den dikkat çeken Manchester City sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 23:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Victor Osimhen'den dikkat çeken Manchester City sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı çok özlediğini ifade eden Nijeryalı golcü, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan." dedi.

CITY MAÇI HAKKINDA KONUŞTU

Devler Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City mücadelesi hakkında konuşan Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Oradan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

IDEFIX - REKLAM
Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Terörsüz Türkiye terörsüz Suriye!
Buruk: İlk 24'te olacağız
G.Saray'ın ilk 24 şansı devam ediyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman? Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman? 23:36
İşte UEFA ülke sıralamamız! İşte UEFA ülke sıralamamız! 23:34
Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi! Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi! 23:22
Karabağ evinde Frankfurt'u kupanın dışına itti! Karabağ evinde Frankfurt'u kupanın dışına itti! 23:14
Buruk: İlk 24'te olacağız Buruk: İlk 24'te olacağız 23:12
Osimhen'den flaş M. City açıklaması! Osimhen'den flaş M. City açıklaması! 23:09
Daha Eski
Ajax, F.Bahçeli ve G.Saraylı yıldızlar için geldi! Ajax, F.Bahçeli ve G.Saraylı yıldızlar için geldi! 22:58
İşte G.Saray'ın güncel sıralaması! İşte G.Saray'ın güncel sıralaması! 22:55
Onyedika'dan flaş paylaşım! Bindiği uçak... Onyedika'dan flaş paylaşım! Bindiği uçak... 22:11
G.Saray'dan kötü başlangıç! G.Saray'dan kötü başlangıç! 22:08
İşte Seyrantepe'de maçın golleri İşte Seyrantepe'de maçın golleri 21:33
Almada için flaş transfer açıklaması! G.Saray... Almada için flaş transfer açıklaması! G.Saray... 21:31