"Galatasaray'ı %99 eleriz" demişti! Liverpool efsanesi tur ihtimallerini güncelledi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Anfield'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Sarı-kırmızılılar ile eşleşmelerinin açıklanmasının ardından tur ihtimallerini %99 olarak açıklayan Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher, RAMS Park'taki karşılaşma sonrası sayıyı güncelledi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 10:37
Öte yandan maçın ardından tur ihtimallerini güncelleyen Carragher, "Yani, hala yüzde 98'im. Birkaç hafta önce yüzde 99'du. Bu yüzden hala Liverpool'un turu geçeceğini düşünüyorum. Şu anda Galatasaray karşısında geride olan bir takımdan bahsediyoruz. Eğer bir sonraki turda Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa, ki öyle olabilir, Liverpool'un daha ileri gidebileceğine dair hiçbir umudum yok ve bu benim için büyük bir endişe kaynağı." dedi.
