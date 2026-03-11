"Galatasaray'ı %99 eleriz" demişti! Liverpool efsanesi tur ihtimallerini güncelledi

İstanbul'da aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından konuşan Carragher maçın, "Bu, baştan sona çekişmeli geçen ve sonunda Liverpool için kötü bir maç oldu. Kötü sonuç, özellikle ikinci yarıda çok kötüydü. Bu akşam gördüklerimiz, sezon başında Galatasaray deplasmanında oynadığımız grup aşamasının başlarındaki maçlarda gördüklerimizle aynıydı." ifadelerini kullandı.