CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig CANLI İZLE | Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK maç saati ve kanal bilgisi!

CANLI İZLE | Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK maç saati ve kanal bilgisi!

1. Lig’de 30. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken, 63 puanla ligin zirvesinde yer alan ve Süper Lig kapısını ardına kadar aralayan Erzurumspor FK, 35 puanla 15. sırada bulunan ve tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak isteyen Eminevim Ümraniyespor’un konuğu oluyor. Erzurum temsilcisi, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek liderliğini perçinlemeyi ve bitime az kala avantajını korumayı hedeflerken; Ümraniyespor sahasında sürpriz yaparak nefes almak istiyor. Peki Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 11:41
CANLI İZLE | Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK maç saati ve kanal bilgisi!

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spoint Ümraniye Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Konuk ekip Erzurumspor FK, bu sezon sergilediği müthiş performansla şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu kanıtladı. Mavi-beyazlılar, deplasman karnesindeki başarıyı bu maça da taşıyarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Öte yandan ev sahibi Ümraniyespor, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla alt sıralara gerilese de, kendi sahasında ligin devlerine karşı dirençli futboluyla tanınıyor. Sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı ev sahibi ekip kazanmıştı; bugün ise Ümraniye temsilcisi bu skorun rövanşını alarak taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor. İşte zirve yarışında nefeslerin tutulacağı maça dair detaylar...

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçı, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 16.00'da, Davut Dakul Çelik'in düdüğüyle start alacak.

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK arasındaki mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Ümraniyespor-Erzurumspor FK MAÇI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

UEFA'dan G.Saray'a inanılmaz gelir! Liverpool'u elerse...
RAMS Park'a scout yağmuru!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TAKVİM gerçeği yazdı Özgür Özel hakikati ıskaladı! Silivri'deki "şova" alet olmayan CHP'lilere tek kelime edebilecek mi?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan Adana Demirspor'a bir puan silme cezası daha FIFA'dan Adana Demirspor'a bir puan silme cezası daha 12:02
RAMS Park'a scout yağmuru! RAMS Park'a scout yağmuru! 11:58
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçları yapılacak Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçları yapılacak 11:55
Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı detayları! Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı detayları! 11:49
Süper Lig yayın gelirinde flaş değişiklik! Süper Lig yayın gelirinde flaş değişiklik! 11:49
Tedesco planını yaptı! Takımın stresini azaltmak için... Tedesco planını yaptı! Takımın stresini azaltmak için... 11:43
Daha Eski
Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? 11:41
Hatayspor-Sivasspor maç bilgileri! Hatayspor-Sivasspor maç bilgileri! 11:18
Cengiz Ünder'e büyük şok! Cengiz Ünder'e büyük şok! 11:15
Fırtına kafasına koydu! Fırtına kafasına koydu! 11:09
UEFA'dan G.Saray'a inanılmaz gelir! Liverpool'u elerse... UEFA'dan G.Saray'a inanılmaz gelir! Liverpool'u elerse... 11:02
Angers sarı-laciverte büründü! Angers sarı-laciverte büründü! 11:01