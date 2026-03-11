CANLI İZLE | Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK maç saati ve kanal bilgisi!

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spoint Ümraniye Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Konuk ekip Erzurumspor FK, bu sezon sergilediği müthiş performansla şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu kanıtladı. Mavi-beyazlılar, deplasman karnesindeki başarıyı bu maça da taşıyarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Öte yandan ev sahibi Ümraniyespor, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla alt sıralara gerilese de, kendi sahasında ligin devlerine karşı dirençli futboluyla tanınıyor. Sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı ev sahibi ekip kazanmıştı; bugün ise Ümraniye temsilcisi bu skorun rövanşını alarak taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor. İşte zirve yarışında nefeslerin tutulacağı maça dair detaylar...

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçı, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 16.00'da, Davut Dakul Çelik'in düdüğüyle start alacak.

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK arasındaki mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Ümraniyespor-Erzurumspor FK MAÇI İZLE | TRT SPOR