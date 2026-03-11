Süper Lig yayın geliri dağıtımında değişiklik! O pay kaldırıldı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig yayın gelirinin paylaşımında revizyona gidiyor. Geçmişte şampiyon olan takımlara verilen ve gelirin yüzde 11'ini oluşturan tutar, gelecek sezondan itibaren ligdeki tüm takımlar arasında eşit dağıtılacak. "Şampiyonlar Payı" bu sezon son kez dağıtılacak ve 6 takım toplam 718 milyon lira (14 milyon Euro) kazanacak .Anadolu kulüpleri, gelecek sezon minimum 40'ar milyon lira daha ek gelir elde edecek.

TFF Yönetim Kurulunun aldığı karara göre yayın geliri dağıtımındaki kıstaslardan biri olan ve geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takım arasında şampiyonluk sayılarına göre dağıtılan "Şampiyonlar Payı" bu sezon son kez yürürlükte olacak.

Bu çerçevede yayın gelirinin yüzde 11'ine tekabül eden bu pay, gelecek sezondan itibaren ligdeki tüm takımlar arasında eşit şekilde dağıtılacak.

KULÜPLERE EŞİT DAĞITILACAK PAY YÜZDE 48'E ÇIKIYOR

Süper Lig'de yayın gelirleri uzun yıllardır şu şekilde pay ediliyordu:

Toplam gelirden TFF ve alt lig payları çıktıktan sonra kalan gelirin;

1- Yüzde 37'si ligdeki tüm takımlara katılım hakkı (ayak bastı) olarak eşit dağıtılır.

2- Yüzde 46'sı maçlardaki performansa göre (galibiyet, beraberlik) pay edilir.

3- Yüzde 11'i geçmiş sezonlarda şampiyonluk yaşayan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülür.

4- Yüzde 6'sı ligi ilk 6 sırada bitiren takımlar arasında derecelerine göre paylaştırılır.

Yeni sezonla birlikte yüzde 11'lik "Şampiyonlar Payı" tıpkı katılım hakkındaki gibi tüm kulüplere eşit pay edilecek ve yayın gelirinin yüzde 48'i tüm takımlara eşit şekilde dağıtılmış olacak.

BU SEZON SON KEZ DAĞITILACAK "ŞAMPİYONLAR PAYI" 718 MİLYON LİRA

Süper Lig yayın bedeli 2024 yılında yarısı sabit kur diğer yarısı dolar üzerinden olmak kaydıyla 180 milyon dolar karşılığında 3 sezonluğuna ihale edildi.

Buna göre bu sezon mart ayı itibarıyla "Şampiyonlar Payı" yaklaşık 718 milyon lira (14 milyon Euro). Bu meblağ, geride kalan 69 sezonun şampiyonları arasında pay edilecek ve takımlar her şampiyonluk için 10,4 milyon lira kazanacak.

Buna göre bu sezon son kez dağıtılacak "Şampiyonlar Payı"nda takımların kazancı ve bunun güncel döviz kuruyla karşılığı şöyle:

Galatasaray - 260 milyon lira (5,1 milyon Euro)

Fenerbahçe - 197,6 milyon lira (3,8 milyon Euro)

Beşiktaş - 166,4 milyon lira (3,2 milyon Euro)

Trabzonspor - 72,8 milyon lira (1,4 milyon Euro)

Bursaspor - 10,4 milyon lira (202 bin Euro)

Başakşehir - 10,4 milyon lira (202 bin Euro)

ANADOLU KULÜPLERİ EN AZ 40'AR MİLYON LİRA DAHA KAZANACAK

Süper Lig yayın bedeli, 2024'teki ihale uyarınca gelecek sezonda da 180 milyon dolar olacak. Buna mukabil Türk lirası olarak ödenen bedel, enflasyon değerlemesiyle artacak. Ayrıca döviz kurundaki muhtemel hareketlilik de bu bedele pozitif yansıyacak.

Böylece bu sezon ödenen/ödenecek 718 milyon liralık şampiyonlar payı biraz daha yükselecek ve bu pay, yeni sezonda 18 takım arasında bölüştürülecek.

Bu durumda her takım minimum 40'ar milyon lira kazanacak ve Anadolu kulüpleri ekstra bir gelir elde edecek.

