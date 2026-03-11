CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maç ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. RAMS Park'taki karşılaşmada tribünde yerlerini alan scoutlar, sarı-kırmızılılarda o yıldızı izleyerek takımlarına olumlu rapor sundu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 11:59
Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu eşleşmesi ilk maçında sahasında Premier Lig devi Liverpool'u ağırladı.

Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Sarı-kırmızılılar, 90 dakikanın sonunda RAMS Park'dan 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak Anfield'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Karşılaşmanın tek golü 7. dakikada Mario Lemina'dan gelirken Galatasaray'ın yıldızları sergiledikleri performans ile geceye damga vurdu.

Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Maçtan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Barış Alper Yılmaz itirafı ile gündem olmuştu.

Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Arne, lig aşamasında Galatasaray'a konuk oldukları ve 1-0'lık mağlubiyet aldıkları maçta yıldız oyuncuyu durdurmakta zorlandıklarını açıklamıştı.

Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Barış, sergilediği performans ile tecrübeli çalıştırıcıyı haksız çıkarmadı. 25 yaşındaki futbolcu, özellikle ikili mücadelelerdeki fiziksel üstünlüğü ile takdir topladı.

Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Yetenekli sol kanat oyuncusu maç boyunca Liverpool savunmasının ayarları ile oynadı ve Milos Kerkez ile Virgil van Dijk'ın sarı kart görmelerine neden oldu.

Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Öte yandan RAMS Park'ta tribünlerdeki yerlerini alan Napoli ve Juventus scoutlarının Barış Alper Yılmaz'ı izleyerek takımlarına olumlu rapor sundukları ortaya çıktı.

Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Yıldız futbolcu, Juventus eşleşmesinde de kilit isimlerden birisiydi. Barış, eşleşmenin ilk maçında Cabal'ı ikinci sarı karttan; rövanş maçında ise Lloyd Kelly'yi direkt kırmızı karttan oyun dışı bırakan faulleri aldırmıştı.

Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler

Ayrıca Torino'daki maçın uzatma bölümünde attığı gol ile Juventus'un fişini çekerek son 16 turu biletinin alınmasında öncülük eden isimlerden olmuştu.

"G.Saray'ı %99 eleriz" demişti! Yeni tahmini...
UEFA'dan G.Saray'a inanılmaz gelir! Liverpool'u elerse...
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
TAKVİM gerçeği yazdı Özgür Özel hakikati ıskaladı! Silivri'deki "şova" alet olmayan CHP'lilere tek kelime edebilecek mi?
Fotomaç Keşfet
