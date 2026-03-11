Galatasaray-Liverpool maçına scout yağmuru! O yıldızı izlediler
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maç ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. RAMS Park'taki karşılaşmada tribünde yerlerini alan scoutlar, sarı-kırmızılılarda o yıldızı izleyerek takımlarına olumlu rapor sundu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Maçtan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Barış Alper Yılmaz itirafı ile gündem olmuştu.
Arne, lig aşamasında Galatasaray'a konuk oldukları ve 1-0'lık mağlubiyet aldıkları maçta yıldız oyuncuyu durdurmakta zorlandıklarını açıklamıştı.
Barış, sergilediği performans ile tecrübeli çalıştırıcıyı haksız çıkarmadı. 25 yaşındaki futbolcu, özellikle ikili mücadelelerdeki fiziksel üstünlüğü ile takdir topladı.
Yetenekli sol kanat oyuncusu maç boyunca Liverpool savunmasının ayarları ile oynadı ve Milos Kerkez ile Virgil van Dijk'ın sarı kart görmelerine neden oldu.
Öte yandan RAMS Park'ta tribünlerdeki yerlerini alan Napoli ve Juventus scoutlarının Barış Alper Yılmaz'ı izleyerek takımlarına olumlu rapor sundukları ortaya çıktı.
Yıldız futbolcu, Juventus eşleşmesinde de kilit isimlerden birisiydi. Barış, eşleşmenin ilk maçında Cabal'ı ikinci sarı karttan; rövanş maçında ise Lloyd Kelly'yi direkt kırmızı karttan oyun dışı bırakan faulleri aldırmıştı.
Ayrıca Torino'daki maçın uzatma bölümünde attığı gol ile Juventus'un fişini çekerek son 16 turu biletinin alınmasında öncülük eden isimlerden olmuştu.
