CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçı izle: Saati ve canlı yayın kanalı!

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçı izle: Saati ve canlı yayın kanalı!

Trendyol 1. Lig’de 30. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren çok kritik bir maça sahne oluyor. 7 puanla 19. sırada bulunan ve küme düşme hattından kurtulma umutları matematiksel olarak azalan Atakaş Hatayspor, 38 puanla 13. sırada yer alan ve ligde kalma yolunda rahat bir nefes almak isteyen Özbelsan Sivasspor’u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, sezonun zor günlerini geçirirken taraftarı önünde prestij ve umut arıyor. Sivasspor ise deplasmanda kazanarak güvenli bölgede kalma peşinde. Peki Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 11:18
Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçı izle: Saati ve canlı yayın kanalı!

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki zorlu mücadelede her iki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Ev sahibi Hatayspor, bu sezon galibiyet almakta büyük zorluk çekse de sahasındaki mücadeleci ruhuyla biliniyor. Konuk ekip Sivasspor ise teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde son antrenmanını tamamlayarak kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Bugün ise beraberliğin iki tarafa da çok fazla yaramayacağı bir puan tablosu söz konusu. İşte 1. Lig'de günün ilk randevusuna dair detaylar...

ATAKAŞ HATAYSPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçı, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 13.30'da, Erdem Mertoğlu'nun düdüğüyle start alacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor ile Özbelsan Sivasspor arasındaki mücadele, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

HATAYSPOR-SİVASSPOR MAÇI İZLE | TRT TABİİ SPOR 6

ATAKAŞ HATAYSPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇ KÜNYESİ

Tarih: 11 Mart 2026

Kanal: TRT Taibii Spor 6

Stat: İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi (Hatay)

Orta hakem: ERDEM MERTOĞLU

1. Yardımcı Hakem: KADİR AKILLI

2. Yardımcı Hakem: BURAK SAMİ ŞAD

Dördüncü Hakem: CAN CENGİZ

Gözlemci: SERDAR DİYADİN

Temsilci: NESLİHAN HOCAOĞLU

Temsilci: ERHAN SÜYEK

ASpor CANLI YAYIN

RAMS Park'a scout yağmuru!
UEFA'dan G.Saray'a inanılmaz gelir! Liverpool'u elerse...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
TAKVİM gerçeği yazdı Özgür Özel hakikati ıskaladı! Silivri'deki "şova" alet olmayan CHP'lilere tek kelime edebilecek mi?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan Adana Demirspor'a bir puan silme cezası daha FIFA'dan Adana Demirspor'a bir puan silme cezası daha 12:02
RAMS Park'a scout yağmuru! RAMS Park'a scout yağmuru! 11:58
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçları yapılacak Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçları yapılacak 11:55
Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı detayları! Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı detayları! 11:49
Süper Lig yayın gelirinde flaş değişiklik! Süper Lig yayın gelirinde flaş değişiklik! 11:49
Tedesco planını yaptı! Takımın stresini azaltmak için... Tedesco planını yaptı! Takımın stresini azaltmak için... 11:43
Daha Eski
Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? 11:41
Hatayspor-Sivasspor maç bilgileri! Hatayspor-Sivasspor maç bilgileri! 11:18
Cengiz Ünder'e büyük şok! Cengiz Ünder'e büyük şok! 11:15
Fırtına kafasına koydu! Fırtına kafasına koydu! 11:09
UEFA'dan G.Saray'a inanılmaz gelir! Liverpool'u elerse... UEFA'dan G.Saray'a inanılmaz gelir! Liverpool'u elerse... 11:02
Angers sarı-laciverte büründü! Angers sarı-laciverte büründü! 11:01