Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan flaş Cengiz Ünder kararı! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda gösterdiği performansla bekleneni veremedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 28 yaşındaki futbolcuyu takımda düşünmediği ve deneyimli oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 11:15
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in form düşüklüğü dikkatleri çekiyor. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'den opsiyonlu kiralamıştı. Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ilk 10 maçta 4 gol attı. Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında fileleri havalandırdı. Bu performanstan sonra taraftarın da gözüne girmeyi başardı.

YALÇIN DA İSTEMİYOR

Ancak, sonraki 13 maçta ise adeta durdu. Sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 19. haftada oynanan Eyüp maçında fileleri havalandıran Cengiz, o haftadan beri gol sevinci yaşamıyor. Tecrübeli futbolu, kupada ise 3 maçta görev aldı. Toplamda 68 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti. Takvim'in haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'i gelecek sezon takımda düşünmediği ve siyah-beyazlıların opsiyonu kullanmayacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ta 22 maçta görev alan Cengiz'in 5 gol ve 3 asisti bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
