Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'un ayrılıklarına rağmen ara transfer döneminde forvet bölgesine Sidiki Cherif'i transfer ettiği için eleştirilen Fenerbahçe, golcü transferi için kolları sıvadı. Adı sezon başında sık sık Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ile anılan sarı-lacivertliler, İtalyan devinin bir başka forvetine talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 10:39
Sarı-lacivertliler, sezon başında forvet rotasyonunda yer alan üç futbolcusuyla yollarını ayırdı.
Youssef En-Nesyri, N'Golo Kante transferi karşılığında Al Ittihad'a transfer oldu.
Sezon başında Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesi feshedildi ve Kolombiyalı forvet Rus ekibi Zenit'e transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un da sözleşmesi feshedildi ve tecrübeli oyuncu Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de üç forvetin ayrılmasına karşın ara transfer döneminde bu bölgeye sadece Angers forması giyen Sidiki Cherif transfer edildi.
Golcü transferi yapılmadığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde bu bölgeyi güçlendirmek için şimdiden kolları sıvadı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
LOIS OPENDA HAMLESİ
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Lois Openda'yı gündemine aldığını yazdı.
Tuttojuve kaynaklı haberde, Belçikalı forvetin İtalyan devinde iyi bir performans gösteremediği ve oyuncunun özgüvenini yeniden kazanması için başka bir takıma kiralanmasının söz konusu olduğu belirtildi.
TEDESCO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Şubat 2023-Ocak 2025 tarihleri arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco, milli takımda Lois Openda ile beraber çalışmıştı.
Openda, sezon başında 3.25 milyon Euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber Leipzig'den Juventus'a transfer oldu.
Belçikalı forvet, İtalyan deviyle çıktığı 33 maçta 2 gol attı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.