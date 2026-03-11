CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'un ayrılıklarına rağmen ara transfer döneminde forvet bölgesine Sidiki Cherif'i transfer ettiği için eleştirilen Fenerbahçe, golcü transferi için kolları sıvadı. Adı sezon başında sık sık Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ile anılan sarı-lacivertliler, İtalyan devinin bir başka forvetine talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 10:39
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz ay sona eren ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Fenerbahçe'de yapılan transferlerin yanı sıra takımdan ayrılan isimler de gündem oldu.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, sezon başında forvet rotasyonunda yer alan üç futbolcusuyla yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Youssef En-Nesyri, N'Golo Kante transferi karşılığında Al Ittihad'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Sezon başında Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesi feshedildi ve Kolombiyalı forvet Rus ekibi Zenit'e transfer oldu.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un da sözleşmesi feshedildi ve tecrübeli oyuncu Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Fenerbahçe'de üç forvetin ayrılmasına karşın ara transfer döneminde bu bölgeye sadece Angers forması giyen Sidiki Cherif transfer edildi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Golcü transferi yapılmadığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde bu bölgeyi güçlendirmek için şimdiden kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

LOIS OPENDA HAMLESİ

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Lois Openda'yı gündemine aldığını yazdı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Tuttojuve kaynaklı haberde, Belçikalı forvetin İtalyan devinde iyi bir performans gösteremediği ve oyuncunun özgüvenini yeniden kazanması için başka bir takıma kiralanmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

TEDESCO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Şubat 2023-Ocak 2025 tarihleri arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco, milli takımda Lois Openda ile beraber çalışmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Openda, sezon başında 3.25 milyon Euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber Leipzig'den Juventus'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Belçikalı forvet, İtalyan deviyle çıktığı 33 maçta 2 gol attı.

