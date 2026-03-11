Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Juventus'tan! Vlahovic denmişti ancak...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tuttojuve kaynaklı haberde, Belçikalı forvetin İtalyan devinde iyi bir performans gösteremediği ve oyuncunun özgüvenini yeniden kazanması için başka bir takıma kiralanmasının söz konusu olduğu belirtildi.