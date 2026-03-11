CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sidiki Cherif'in ziyareti sonrası Angers sarı-laciverte büründü!

Sidiki Cherif'in ziyareti sonrası Angers sarı-laciverte büründü!

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Fransız santrforu Sidiki Cherif, eski takımını bir ziyaret gerçekleştirdi. Genç golcünün Angers'teki arkadaşlarına Fenerbahçe forması hediye etmesinin ardından soyunma odası sarı-laciverte büründü. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 11:01
Sidiki Cherif'in ziyareti sonrası Angers sarı-laciverte büründü!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Angers'ten renklerine bağladığı Sidiki Cherif, eski takımına bir ziyaret gerçekleştirdi. 19 yaşında santrfor, ziyareti esnasında eski takım arkadaşlarına Fenerbahçe forması hediye edince Angers soyunma odası sarı-laciverte büründü. Kulüp, o anları resmi sosyal medya hesabından paylaşı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Maçın ardından G.Saray'a büyük övgü!
Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
CHP'li Mersin BB'ye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Sara'nın hayali gerçek oluyor! Liverpool maçı sonrası açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer! Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer! 10:39
"G.Saray'ı %99 eleriz" demişti! Yeni tahmini... "G.Saray'ı %99 eleriz" demişti! Yeni tahmini... 10:37
F.Bahçe'de flaş kaleci kararı! Ederson'un yokluğunda... F.Bahçe'de flaş kaleci kararı! Ederson'un yokluğunda... 10:28
Adebayo'dan tarihi rekor! Bir maçta 83 sayı attı Adebayo'dan tarihi rekor! Bir maçta 83 sayı attı 09:34
G.Saray'da Icardi gerçeği! L'Pool maçında... G.Saray'da Icardi gerçeği! L'Pool maçında... 09:34
Sara'nın hayali gerçek oluyor! Liverpool maçı sonrası açıklandı Sara'nın hayali gerçek oluyor! Liverpool maçı sonrası açıklandı 09:21
Daha Eski
Tedesco'dan Mert Müldür için flaş hamle! Tedesco'dan Mert Müldür için flaş hamle! 09:14
Maçın ardından G.Saray'a büyük övgü! Maçın ardından G.Saray'a büyük övgü! 08:24
Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! 01:31
Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! 01:31
VakıfBank'tan müthiş geri dönüş! VakıfBank'tan müthiş geri dönüş! 01:26
G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında! G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında! 01:18