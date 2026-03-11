Sidiki Cherif'in ziyareti sonrası Angers sarı-laciverte büründü!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Angers'ten renklerine bağladığı Sidiki Cherif, eski takımına bir ziyaret gerçekleştirdi. 19 yaşında santrfor, ziyareti esnasında eski takım arkadaşlarına Fenerbahçe forması hediye edince Angers soyunma odası sarı-laciverte büründü. Kulüp, o anları resmi sosyal medya hesabından paylaşı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
🤩 Sidiki était de passage au Club ce matin ! Il en a profité pour remettre quelques cadeaux 🎁🥺 pic.twitter.com/xAcYm1ZfXV— Angers SCO (@AngersSCO) March 10, 2026