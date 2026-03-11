CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a tarihi gelir! Kasa dolup taşacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların, 18 Mart'ta oynanacak rövanş maçı sonrası çeyrek finale yükselmesi halinde elde edeceği gelir dudak uçuklattı. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 11:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz devi Liverpool'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, rakibini Mario Lemina'nın tek golüyle 1-0 yenerek, rövanş karşılaşması öncesinde avantajı kapmayı başardı.

Böylelikle Cimbom, lig aşamasında da sahasında 1-0 mağlup ettiği Liverpool'u aynı sezonda ikinci kez yenmiş oldu.

LEMINA BİR İLKİ BAŞARDI

32 yaşındaki futbolcu, 6 dakika 32 saniyede bulduğu golle, Galatasaray adına da bir ilki başardı.

Gabonlu orta saha, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında attığı en erken golü kaydetti

İngiliz ekiplerine karşı evinde 6 kez galibiyet sevinci yaşayan sarı-kırmızılıların 5 kez de beraberliği bulunuyor.

Avrupa kupalarında toplamda 113 farklı takımla 339 maça çıkan Galatasaray, 121 defa kazanan taraf olurken, 128 yenilgiyi ise engelleyemedi.

Öte yandan Galatasaray cephesi turu geçmesi halinde önemli bir gelirinde sahibi olacak.

Sabah'ın haberine göre; Aslan, İngiliz ekibini saf dışı bırakırsa 12.5 milyon Euro (637.7 milyon TL) daha kazanacak.

Juventus'u eleyip 11 milyon Euro bonusu alan Cimbom'un bu sezon toplam elde ettiği gelir ise 53.5 milyon Euro'yu buldu.

SON DAKİKA
