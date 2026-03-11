Galatasaray'a tarihi gelir! Kasa dolup taşacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların, 18 Mart'ta oynanacak rövanş maçı sonrası çeyrek finale yükselmesi halinde elde edeceği gelir dudak uçuklattı. İşte o rakam... (GS spor haberi)
LEMINA BİR İLKİ BAŞARDI
32 yaşındaki futbolcu, 6 dakika 32 saniyede bulduğu golle, Galatasaray adına da bir ilki başardı.
Gabonlu orta saha, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında attığı en erken golü kaydetti
İngiliz ekiplerine karşı evinde 6 kez galibiyet sevinci yaşayan sarı-kırmızılıların 5 kez de beraberliği bulunuyor.
Avrupa kupalarında toplamda 113 farklı takımla 339 maça çıkan Galatasaray, 121 defa kazanan taraf olurken, 128 yenilgiyi ise engelleyemedi.
Öte yandan Galatasaray cephesi turu geçmesi halinde önemli bir gelirinde sahibi olacak.
Sabah'ın haberine göre; Aslan, İngiliz ekibini saf dışı bırakırsa 12.5 milyon Euro (637.7 milyon TL) daha kazanacak.
Juventus'u eleyip 11 milyon Euro bonusu alan Cimbom'un bu sezon toplam elde ettiği gelir ise 53.5 milyon Euro'yu buldu.
