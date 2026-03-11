Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maç bilgisi: Saati ve kanalı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
1. Lig’de sezonun son virajına girilirken başkent Ankara, iki farklı hedefin çarpışmasına sahne oluyor. 43 puanla 9. sırada yer alan ve play-off hattıyla arasındaki farkı kapatmak isteyen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 28 puanla 18. sırada bulunan ve ateş hattından kurtulma savaşı veren Sakaryaspor’u konuk ediyor. Ev sahibi ekip sahasında hata yapmayarak ilk 7 iddiasını sürdürmeyi hedeflerken; Sakarya temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek düşme hattının üzerine çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 11:49
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Aktepe Stadı'ndaki kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Keçiörengücü, bu sezon iç sahada aldığı istikrarlı sonuçlarla play-off yarışının içinde kalmayı başardı; ancak bu akşam cezalı veya eksik oyuncularının durumu teknik heyeti düşündürüyor. Konuk ekip Sakaryaspor cephesinde ise moraller bir hayli karışık. Ligin en zorlu sezonlarından birini geçiren Tatangalar, son haftalardaki kayıpları telafi etmek için bu deplasmanı bir dönüm noktası olarak görüyor. Ligin ilk yarısında Sakarya'da oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazanmıştı. İşte 1. Lig'de haftanın en kritik maçlarından birine dair detaylar...

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 20.00'de, Batuhan Kolak'ın düdüğüyle start alacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor arasındaki mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Keçiörengücü- Sakaryaspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
