Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maç bilgisi: Saati ve kanalı!

Aktepe Stadı'ndaki kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Keçiörengücü, bu sezon iç sahada aldığı istikrarlı sonuçlarla play-off yarışının içinde kalmayı başardı; ancak bu akşam cezalı veya eksik oyuncularının durumu teknik heyeti düşündürüyor. Konuk ekip Sakaryaspor cephesinde ise moraller bir hayli karışık. Ligin en zorlu sezonlarından birini geçiren Tatangalar, son haftalardaki kayıpları telafi etmek için bu deplasmanı bir dönüm noktası olarak görüyor. Ligin ilk yarısında Sakarya'da oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazanmıştı. İşte 1. Lig'de haftanın en kritik maçlarından birine dair detaylar...

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 20.00'de, Batuhan Kolak'ın düdüğüyle start alacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor arasındaki mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

