Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague'de 31. hafta başlıyor! İşte maç programı

EuroLeague'de 31. hafta heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Temsilcilerimiz Anadolu Efes Bayern Münih'e, Fenerbahçe Beko ise Kızılyıldız'a konuk olacak.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 11:55
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 31. hafta, bugün, perşembe ve cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türk takımlarından Anadolu Efes, yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise 13 Mart Cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 19. basamakta, bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

EuroLeague'de 31. haftanı programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

22.45 Virtus Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

Perşembe:

21.00 Monaco (Fransa)-Olympiacos (Yunanistan)

22.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Anadolu Efes

22.45 Real Madrid (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

23.00 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)

Cuma:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Barcelona (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

Fotomaç Keşfet
