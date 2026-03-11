Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Jayden Oosterwolde. Son olarak sarı-lacivertli camiadan Hollandalı futbolcu için dikkat çeken bir karar alındı. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 12:56
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında son olarak Samsunspor'u konuk etti. Kanarya bu kritik mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Sarı-lacivertliler aldığı bu önemli galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray ile olan şampiyonluk mücadelesinde çok önemli 3 puanı kaptı.
Kanarya'da bu galibiyetin ardından Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynanacak olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları başladı. Tedesco'nun öğrencileri kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken diğer yandan gelecek sezonun planlama çalışmaları başladı.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Fenerbahçe'de bu doğrultuda son olarak Jayden Oosterwolde için Avrupa'nın önemli kulüpleri sıraya girmiş durumda.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile iletişime geçen kulüplere net bir cevap veriliyor. Sarı-lacivertliler, gelen teklifleri reddetmiyor. Ancak sezon sonunu işaret ediyor.
Yönetim, sezon sonunda Jayden Oosterwolde'yi isteyen kulüplerle masaya oturacak.
İstediği rakamların teklif edilmesi durumunda ise ayrılığa sıcak bakıyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Bu sezon 38 karşılaşmada görev yapan Jayden, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.