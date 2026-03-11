CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Jayden Oosterwolde. Son olarak sarı-lacivertli camiadan Hollandalı futbolcu için dikkat çeken bir karar alındı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 12:56
Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında son olarak Samsunspor'u konuk etti. Kanarya bu kritik mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Sarı-lacivertliler aldığı bu önemli galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray ile olan şampiyonluk mücadelesinde çok önemli 3 puanı kaptı.

Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Kanarya'da bu galibiyetin ardından Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynanacak olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları başladı. Tedesco'nun öğrencileri kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken diğer yandan gelecek sezonun planlama çalışmaları başladı.

Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de bu doğrultuda son olarak Jayden Oosterwolde için Avrupa'nın önemli kulüpleri sıraya girmiş durumda.

Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile iletişime geçen kulüplere net bir cevap veriliyor. Sarı-lacivertliler, gelen teklifleri reddetmiyor. Ancak sezon sonunu işaret ediyor.

Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

Yönetim, sezon sonunda Jayden Oosterwolde'yi isteyen kulüplerle masaya oturacak.

Fenerbahçe'de Oosterwolde kararı! Sezon sonu...

İstediği rakamların teklif edilmesi durumunda ise ayrılığa sıcak bakıyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

