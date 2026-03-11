Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren ve geride bıraktığımız üç sezonda da sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa ulaştırarak başarılı bir performans sergileyen Okan Buruk ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bu sonuçla rövanş maçı öncesi çeyrek final için büyük avantaj elde eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynattığı etkili futbolla övgü topladı.
Sarı-kırmızılı kulüpteki dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli çalıştırıcı, geride bıraktığımız üç sezon da da takımını şampiyonluğa taşımayı başardı.
Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da 52 yaşındaki teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Millyet'te yer alan habere göre; İngiliz ve İtalyan ekiplerinin sezon sonunda Okan Buruk ile ilgilenebileceği öne sürüldü.
Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada İngiltere ve İtalya'da çalışmak istediğini belirtmişti.
2022/23 sezonundan bu yana Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 193 maçta 2.32 puan ortalaması tutturdu.
52 yaşındaki çalıştırıcının sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
