CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren ve geride bıraktığımız üç sezonda da sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa ulaştırarak başarılı bir performans sergileyen Okan Buruk ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 13:35
Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk etti.

Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılılar, grup aşamasında da 1-0 mağlup ettiği İngiliz ekibini aynı skorla mağlup etti.

Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Aslan'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti.

Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Bu sonuçla rövanş maçı öncesi çeyrek final için büyük avantaj elde eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynattığı etkili futbolla övgü topladı.

Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılı kulüpteki dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli çalıştırıcı, geride bıraktığımız üç sezon da da takımını şampiyonluğa taşımayı başardı.

Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da 52 yaşındaki teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Millyet'te yer alan habere göre; İngiliz ve İtalyan ekiplerinin sezon sonunda Okan Buruk ile ilgilenebileceği öne sürüldü.

Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada İngiltere ve İtalya'da çalışmak istediğini belirtmişti.

Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

2022/23 sezonundan bu yana Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 193 maçta 2.32 puan ortalaması tutturdu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstikrarın adı Fatih Tekke! İstikrarın adı Fatih Tekke! 13:26
Gomis: G.Saray bir ailedir! Gomis: G.Saray bir ailedir! 13:19
F.Bahçe'den flaş Oosterwolde karar! F.Bahçe'den flaş Oosterwolde karar! 12:56
FIFA'dan Adana Demirspor'a bir puan silme cezası daha FIFA'dan Adana Demirspor'a bir puan silme cezası daha 12:02
RAMS Park'a scout yağmuru! RAMS Park'a scout yağmuru! 11:58
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçları yapılacak Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçları yapılacak 11:55
Daha Eski
Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı detayları! Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı detayları! 11:49
Süper Lig yayın gelirinde flaş değişiklik! Süper Lig yayın gelirinde flaş değişiklik! 11:49
Tedesco planını yaptı! Takımın stresini azaltmak için... Tedesco planını yaptı! Takımın stresini azaltmak için... 11:43
Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? 11:41
Hatayspor-Sivasspor maç bilgileri! Hatayspor-Sivasspor maç bilgileri! 11:18
Cengiz Ünder'e büyük şok! Cengiz Ünder'e büyük şok! 11:15