Okan Buruk için bomba iddia! Sezon sonunda...

Bu sonuçla rövanş maçı öncesi çeyrek final için büyük avantaj elde eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynattığı etkili futbolla övgü topladı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli çalıştırıcı, geride bıraktığımız üç sezon da da takımını şampiyonluğa taşımayı başardı.