Bafetimbi Gomis: Galatasaray bir ailedir!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dev turnuvanın son 16 turunda eşleştiği Liverpool'u eşleşmenin ilk maçında RAMS Park'ta 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların eski yıldızlarından Bafetimbi Gomis, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gomis, yaptığı paylaşımda Cimbom'u tebrik ederken Victor Osimhen için açılan koreografiye de değindi. İşte o ifadeler...

"G.SARAY BİR AİLEDİR"

"Kulüpten ayrılan futbolcuların neden Galatasaray'ı hala çok sevdiklerini anlatan bir gece daha. Galatasaray sadece futbol oynadığımız bir yer değil, bir aile. Taraftarımız da bunu hepimize her an hissettiriyor. Bir sezonda iki kez İstanbul'da Liverpool'u yenmek, Juventus'u elemek, Okan Buruk'un ve tüm ekibinin yüksek Şampiyonlar Ligi seviyesi bir teknik direktör olduğunun da bir göstergesi. 2. maç tabi ki kolay olmayacak ama burası Galatasaray Bunu yapan her şeyi yapar. Tebrikler Aslanlar, tebrikler Okan hoca. Mükemmel bir mücadele."