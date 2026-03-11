CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şampiyonluk konuşması!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şampiyonluk konuşması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u ağırladığı maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 3 puanı 90+5'te Sidiki Cherif'in kaydettiği gol ile kurtardı. Mücadelenin ardından soyunma odasında Domenico Tedesco'nun oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı. İşte İtalyan çalıştırıcının şampiyonluk sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 13:54
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şampiyonluk konuşması!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçın 89'uncu dakikasına 2-1 geride girdi ancak uzatmalar dahil son 6 dakika içinde bulduğu iki golle karşılaşmayı 3-2 kazanıp zirve yarışına tutundu.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şampiyonluk konuşması!

Sarı-lacivertlilerde bu kritik galibiyetin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı. Takım içinde bu galibiyetin yalnızca üç puandan ibaret olmadığı yorumları yapılırken, oyuncuların soyunma odasında birbirlerine önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Tedesco da bu kritik galibiyetin ardından öğrencilerine şöyle seslendi...

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şampiyonluk konuşması!

BUNU BAŞARACAK BİR EKİBİZ

"Son dönemde sıkıntılar yaşıyoruz. İstemediğimiz sonuçlara imza attık. Ama bu maçta da her türlü sıkıntıya, yanlış karara rağmen pes etmedik. Bırakmamalıyız. Çünkü hâlâ buradayız. Bu galibiyet hepimizi ayağa kaldırmalı. Kalan maçlara daha özgüvenli çıkmak için gereken morali bu maçta kazandık. Şimdi önümüze bakma zamanı. Hepimiz sonuna kadar şampiyonluğa inanmalıyız. Bunu başaracak bir ekibiz ve hep birlikte sezon sonuna kadar terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şampiyonluk konuşması!

SAMANDIRA'YA BAHAR GELDİ

Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor beraberliklerinin ardından Samandıra'da oluşan olumsuz atmosfer, Samsunspor galibiyetle tamamen dağıldı. Sarı-lacivertli camiada birçok oyuncunun ve teknik ekibin "Sezon yeniden başladı" görüşünde birleştiği öğrenildi. Fenerbahçe, şampiyonluk için yeniden kenetlendi.

RAMS Park'a scout yağmuru!
Buruk için ses getirecek iddia! Sezon sonunda...
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Başkan Erdoğan'dan "İstiklal" mesajı: "Türk'ün hürriyetine dokunulamaz"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
"G.Saray'ı %99 eleriz" demişti! Yeni tahmini...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayer Leverkusen-Arsenal maç bilgileri! Bayer Leverkusen-Arsenal maç bilgileri! 14:01
Tedesco'dan şampiyonluk konuşması! Tedesco'dan şampiyonluk konuşması! 13:54
Buruk için ses getirecek iddia! Sezon sonunda... Buruk için ses getirecek iddia! Sezon sonunda... 13:35
İstikrarın adı Fatih Tekke! İstikrarın adı Fatih Tekke! 13:26
Gomis: G.Saray bir ailedir! Gomis: G.Saray bir ailedir! 13:19
F.Bahçe'den flaş Oosterwolde karar! F.Bahçe'den flaş Oosterwolde karar! 12:56
Daha Eski
FIFA'dan Adana Demirspor'a bir puan silme cezası daha FIFA'dan Adana Demirspor'a bir puan silme cezası daha 12:02
RAMS Park'a scout yağmuru! RAMS Park'a scout yağmuru! 11:58
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçları yapılacak Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçları yapılacak 11:55
Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı detayları! Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor maçı detayları! 11:49
Süper Lig yayın gelirinde flaş değişiklik! Süper Lig yayın gelirinde flaş değişiklik! 11:49
Tedesco planını yaptı! Takımın stresini azaltmak için... Tedesco planını yaptı! Takımın stresini azaltmak için... 11:43