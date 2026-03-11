Real Madrid-Manchester City CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Santiago Bernabeu'daki dev mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Real Madrid'de adeta bir sakatlık kabusu yaşanıyor. Takımın en büyük gol silahı Kylian Mbappe (diz), Jude Bellingham (uyluk), Rodrygo, Eder Militao ve David Alaba gibi as isimler bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Manchester City cephesinde ise işler çok daha stabil. Savunmada Gvardiol dışında önemli bir eksiği bulunmayan City'de, FA Cup'ta dinlendirilen Erling Haaland ilk 11'e geri dönüyor. İki takım son beş sezondur her yıl Devler Ligi'nde karşı karşıya gelirken, aralarındaki rekabetin son halkasında ilk hamleyi kimin yapacağı merak konusu. İşte bu dev randevuya dair tüm detaylar...

Real Madrid-Manchester City MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları kapsamındaki Real Madrid-Manchester City maçı, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Real Madrid-Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Manchester City arasındaki mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Real Madrid-Manchester City MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O'Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush