Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Manchester City CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları, erken final tadında bir eşleşmeye sahne oluyor. Lig aşamasını 15 puanla 9. sırada tamamlayan ve play-off turunda Benfica’yı eleyerek bu tura gelen Real Madrid, 16 puanla 8. sırada yer alan ve doğrudan son 16 bileti alan Manchester City’yi ağırlıyor. Real Madrid’de Xabi Alonso sonrası dümene geçen Alvaro Arbeloa, teknik direktörlük kariyerinin en büyük sınavını Pep Guardiola’ya karşı verirken; Manchester City, Aralık ayındaki lig aşamasında bu statta aldığı 2-1’lik galibiyetin özgüveniyle sahaya çıkıyor. Peki Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 14:16
Real Madrid-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Santiago Bernabeu'daki dev mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Real Madrid'de adeta bir sakatlık kabusu yaşanıyor. Takımın en büyük gol silahı Kylian Mbappe (diz), Jude Bellingham (uyluk), Rodrygo, Eder Militao ve David Alaba gibi as isimler bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Manchester City cephesinde ise işler çok daha stabil. Savunmada Gvardiol dışında önemli bir eksiği bulunmayan City'de, FA Cup'ta dinlendirilen Erling Haaland ilk 11'e geri dönüyor. İki takım son beş sezondur her yıl Devler Ligi'nde karşı karşıya gelirken, aralarındaki rekabetin son halkasında ilk hamleyi kimin yapacağı merak konusu. İşte bu dev randevuya dair tüm detaylar...

Real Madrid-Manchester City MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları kapsamındaki Real Madrid-Manchester City maçı, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Real Madrid-Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Manchester City arasındaki mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Real Madrid-Manchester City MAÇI İZLE | TRT SPOR

Real Madrid-Manchester City MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O'Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush

