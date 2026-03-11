Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final heyecanı başlıyor. 11 Mart 2026 Çarşamba günü İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle son 8 takımın eşleşmeleri belirlendi. Grup aşamasını lider tamamlayan Galatasaray, seri başı olarak girdiği kurada Gençlerbirliği ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu kritik mücadelede, sarı-kırmızılı ekip taraftarı önünde yarı final bileti arayacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise 'en iyi grup üçüncüsü' unvanıyla geldiği bu turda dev rakibini eleyerek kupada yoluna devam etmek istiyor. Peki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 14:35
Galatasaray, bu sezon hem Avrupa'da hem ligde yoluna dolu dizgin devam ederken, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, grup aşamasında sergilediği baskın oyunu çeyrek finale taşımak niyetinde. Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligdeki performansının yanı sıra kupada gösterdiği dirençle dikkat çekiyor. Tek maç üzerinden RAMS Park'ta oynanacak bu randevuda hata yapan kupa dışı kalacak. Kazanan takım, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle eşleşecek. İşte çeyrek finalin en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olan bu maça dair tüm detaylar...

GALATASARAY-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, 21-23 Nisan 2026 tarihleri arasındaki takvimde oynanacak. Netleşen gün ve saat bilgisi TFF tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Konuya ilişkin resmi bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KURA SONRASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oluştu (Seri başı takımlar ev sahibi):

  • Beşiktaş-Corendon Alanyaspor
  • TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe
  • Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği
  • Trabzonspor-Samsunspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bugünkü kura çekimi sadece çeyrek finali değil, takımların finale kadar olan rotasını da çizdi. Galatasaray, Gençlerbirliği engelini aşması durumunda yarı finalde oldukça zorlu bir rakiple karşılaşacak:

(Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği Galibi) vs (Trabzonspor-Samsunspor Galibi)

(Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Galibi) vs (TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe Galibi)

