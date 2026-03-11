CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool için şok gerçek! Galatasaray ile kadro değerleri...

Liverpool için şok gerçek! Galatasaray ile kadro değerleri...

Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından iki takım arasındaki kadro değerleri farkı gündem oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 15:50
Liverpool için şok gerçek! Galatasaray ile kadro değerleri...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta Liverpool'u konuk etti.

Liverpool için şok gerçek! Galatasaray ile kadro değerleri...

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 7. dakikada Lemina'nın kaydettiği gol ile 1-0 galip ayrıldı ve rövanş mücadelesi öncesi avantajı kaptı.

Liverpool için şok gerçek! Galatasaray ile kadro değerleri...

Karşılaşmanın ardından iki takım arasındaki kadro değeri farkı göze çarptı.

Liverpool için şok gerçek! Galatasaray ile kadro değerleri...

Sabah'ın derlediği habere göre; Liverpool'un kadro değeri tam 1 milyar 4 milyon Euro.

Liverpool için şok gerçek! Galatasaray ile kadro değerleri...

Son 2 kez Liverpool'u İstanbul'dan eli boş gönderen Galatasaray'ın kadro değeri ise 344.7 milyon Euro.

