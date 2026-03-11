Liverpool için şok gerçek! Galatasaray ile kadro değerleri...
Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından iki takım arasındaki kadro değerleri farkı gündem oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta Liverpool'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 7. dakikada Lemina'nın kaydettiği gol ile 1-0 galip ayrıldı ve rövanş mücadelesi öncesi avantajı kaptı.
Karşılaşmanın ardından iki takım arasındaki kadro değeri farkı göze çarptı.
Sabah'ın derlediği habere göre; Liverpool'un kadro değeri tam 1 milyar 4 milyon Euro.
Son 2 kez Liverpool'u İstanbul'dan eli boş gönderen Galatasaray'ın kadro değeri ise 344.7 milyon Euro.