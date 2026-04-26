Haberler NBA NBA play-off'larında Thunder, Suns'ı yenerek seriyi 3-0'a getirdi!

NBA play-off'larında Thunder, Suns'ı yenerek seriyi 3-0'a getirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 121-109 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 09:49
NBA play-off'larında Thunder, Suns'ı yenerek seriyi 3-0'a getirdi!

Mortgage Matchup Center'da oynanan Batı Konferansı ilk tur serisi üçüncü maçında Suns'a konuk olan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 42 sayı, 4 ribaunt, 8 asistlik performansının yardımıyla galip geldi.

Thunder'da Ajay Mitchell 15, Alex Caruso 13 ve Chet Holmgren 10 sayı kaydetti.

Suns'ta ise Dillon Brooks'un 33 ve Jalen Green'in 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

TIMBERWOLVES SERİYİ 3-1 YAPTI

Target Center'da Denver Nuggets'ı ağırlayan Minnesota Timberwolves, 112-96 kazanarak Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-1 üstünlük yakaladı.

Timberwolves'ta Ayo Dosunmu 43, Naz Reid 17 ve Julius Randle 15 sayıyla oynadı. Dosunmu, 50 yıl önce 45 sayı atan Fred Brown'dan beri bir play-off maçında kenardan gelerek en çok sayı atan oyuncu oldu.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 24 sayı, 15 ribaunt, 9 asist ve Jamal Murray 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Öte yandan New York Knicks'in Atlanta Hawks'ı 114-98 yenerek seriyi 2-2'ye getirdiği play-off'larda Orlando Magic ise Detroit Pistons karşısında 113-105 kazandı ve 2-1 öne geçti.

G.Saray'dan sürpriz transfer! Osimhen ile tartışma yaşamıştı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç notlar!
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Trump'ın katıldığı yemeğe silahlı saldırı girişimi: Şüpheli yakalandı
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler
F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç notlar! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç notlar! 09:13
Keçiörengücü - Manisa FK maçı bilgileri Keçiörengücü - Manisa FK maçı bilgileri 09:11
Dev derbi öncesi öne çıkan detaylar! Dev derbi öncesi öne çıkan detaylar! 08:36
Düşme hattında kritik randevu! Düşme hattında kritik randevu! 08:12
F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... 01:02
F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! 01:02
Daha Eski
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak 01:02
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! 01:02
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! 01:02
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! 01:02
Göztepe evinde 5 maç sonra galip! Göztepe evinde 5 maç sonra galip! 01:02