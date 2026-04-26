Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankara'da nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında aldığı muazzam galibiyetle moral depolayan Gençlerbirliği, Süper Lig'de kalma savaşında hayati bir maça çıkıyor. Ligde üst üste 5 maçtır mağlubiyet alan başkent ekibi, Eryaman Stadyumu'nda taraftarı önünde "kupa ruhuyla" sahada olacak. Öte yandan Kocaelispor, rakibinin formsuzluğunu fırsat bilerek deplasman fobisini yenmek istiyor. Peki, Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm istatistikler ve yayın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 08:12
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta ev sahibi ekip, Türkiye Kupası'nda aldığı moralin ardından ligde çıkış arıyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen Gençlerbirliği, taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Konuk ekip Kocaelispor ise deplasmanda kazanarak avantaj elde etmeyi planlıyor. Futbolseverler "Natura DünyasıGençlerbirliği - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç öncesi detaylar.

GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu mücadele bugün saat 14:30'da oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig heyecanı her hafta olduğu gibi pazar mesaisinde de beIN Sports ekranlarında olacak.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybeden Ankara ekibi, averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Ancak Galatasaray'ı kupadan elemeleri, takım üzerindeki baskıyı bir nebze olsun kırdı. Konuk ekip Kocaelispor, bu sezon dış sahada çıktığı 14 lig maçının 7'sini kaybetti. Deplasman karnesi zayıf olan yeşil-siyahlılar, başkentte bu istatistiği tersine çevirmek istiyor. Her iki takım için de ligin son virajında alınacak 3 puan, Süper Lig'deki geleceklerini doğrudan etkileyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

