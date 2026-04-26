Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Fenerbahçe derbilerindeki flaş istatistik! Ligde berabere biten maçlar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbilerindeki flaş istatistik! Ligde berabere biten maçlar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İşte 2 takım arasındaki mücadelede öne çıkması muhtemel 10 istatistik... | Son dakika Galatasaray Fenerbahçe haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 09:24
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası derbiye sahne olacak. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İşte dev mücadele öncesi öne çıkabilecek 10 istatistik:

G.SARAY EVİNDEKİ SON 10 MAÇIN 1'İNİ KAZANDI

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Galatasaray (6B 3M), tek galibiyetini Haziran 2023'te Okan Buruk yönetiminde aldı (3-0).

F.BAHÇE'NİN HEDEFİ...

Galatasaray'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Fenerbahçe (1B 1M), daha önceki 11 ziyaretinde elde ettiği galibiyet sayısını geride bırakmayı hedefliyor (2G 5B 4M).

BERABERLİK SERİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'de karşılaştığı son iki maçta yenişemeyen Galatasaray ile Fenerbahçe, üst üste 3+ karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı son dönemi Ekim 2017-Eylül 2019 arasındaki süreçte yaşadı (5B).

GALATASARAY EVİNDE YENİLMEZ

Evinde oynadığı son 33 Süper Lig maçını kaybetmeyen ve ligde devam eden en uzun serininin sahibi olan Galatasaray (26G 7B), iç sahadaki son mağlubiyetini Mayıs 2024'te Fenerbahçe'den aldı (0-1).

FENERBAHÇE DEPLASMANDA DÜŞÜŞ YAŞIYOR

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son üç maçta 5 puan kaybeden Fenerbahçe (1G 1B 1M), daha önceki sekiz dış saha karşılaşmasında sadece 2 puan bırakmıştı (7G 1B).

GOLCÜ PERFORMANSLAR AVRUPA ZİRVESİNDE

Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon evinde 10+ maç kazanan 33 takım arasında iç saha galibiyetlerinin tamamında 3+ gol atan tek ekip Galatasaray (11G). Bu süreçte aynı liglerde Fenerbahçe'den (8) daha fazla dış saha karşılaşmasında 3+ gol atan tek takım Bayern Münih (12).

LEROY SANE'DEN ERKEN GOLLER

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla maçın açılış golünü atan oyuncu olan Leroy Sane (5), bu gollerden birini sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Alman oyuncunun bu sezon iki lig karşılaşmasında da ağlarını havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN DERBİ HEDEFİ

Galatasaray forması giydiği dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye iki gol atan Kerem Aktürkoğlu (Ocak 2023 & Kasım 2021), lig tarihinde bu rekabette iki takımın formasıyla da gol sevinci yaşayan dördüncü isim olmak istiyor (Tanju Çolak, Saffet Sancaklı ve Şevki Şenlen).

OKAN BURUK'UN FENERBAHÇE KARNESİ

2017/18 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk (6G 3B 5M).

TEDESCO'NUN BÜYÜK MAÇ BAŞARISI

Fenerbahçe'nin başında bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Domenico Tedesco (1B), Carlos Alberto Parreira'nın (5G 1M; 1995/96) ardından kulüp tarihinde bir sezonda beş galibiyete ulaşan ikinci çalıştırıcı olmayı hedefliyor (playoff hariç).

