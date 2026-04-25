Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sıcak gelişme! Marco Asensio...

Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü derbi maçta saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.