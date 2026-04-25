Tottenham galibiyeti hatırladı

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaştı. Konuk ekip, mücadeleyi 1-0 kazanarak 2026'nın ilk galibiyetini aldı. Tottenham'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Joao Palhinha attı. Bu sonuçla birlikte puanını 34'e çıkaran Tottenham, ligde kalma yolunda kritik bir 3 puan aldı.