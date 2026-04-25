Galatasaray'dan derbi öncesi prim hamlesi! Yönetim kesenin ağzını açtı
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesi kenetlendi. Başkan Dursun Özbek, takımla bir araya gelerek galibiyet mesajı verirken yönetim, dev mücadele için prim belirledi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 16:25 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 16:31
YÖNETİMDEN DEV PRİM
Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe derbisi öncesinde konuşan Özbek, camiayı gururlandıracak bir sonuç beklediklerini ifade ederek oyunculara olan güvenini dile getirdi.
"Size inanıyoruz. Pazar günü lige son noktayı koyacağınıza eminiz. Bizleri mahcup etmeyin, sevindirin" sözleriyle takımı motive etti.
Öte yandan yönetim, derbi galibiyeti için prim miktarını 2 milyon Euro olarak belirledi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.