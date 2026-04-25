Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Süper Lig'de final virajına girilirken Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda adeta bir "tamam mı devam mı" maçına çıkıyor. Bu sezon iç sahada puan toplamakta zorlanan ve 23 puanla 17. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki kısırlığı bu maçla birlikte aşmak istiyor. Teknik heyet, taraftar desteğini de arkasına alarak maça baskılı başlamayı planlarken, savunmada yapılacak basit hataların telafisinin olmayacağının farkında. Kayserispor, ligde kalma yolundaki bu kritik engeli aşarak rakiplerinin puan kaybedeceği haftada avantaj yakalamak niyetinde. Konuk ekip Çaykur Rizespor cephesinde ise moraller yerinde. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde 37 puanla 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, sezonun en rahat takımlarından biri olsa da üst sıralardaki iddiasını sürdürüyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Zecorner Kayserispor: Bilal, Carole, Denswil, Semih, Katongo, Makarov, Ait Bennasser, Furkan, Cardoso, Dorukhan, Onugkha

Çaykur Rizespor: Fofana, Hojer, Sagnan, Mocsi, Mithat, Papanikolaou, Mihaila, Laçi, Olawoyin, Mebude, Sowe

Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor MAÇINE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı, 25 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de başladı.

Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Gürcan Hasova'nın yönettiği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.