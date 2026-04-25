Eminevim Ümraniyespor 3 puanı 3 golle kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig

TFF 1. Lig'in 37. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 18:24
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor sahasında Eminevim Ümraniyespor'u ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi Talha Bartu Özdemir, Doruk Ertuğrul ve Bardhi'nin golleri ile 3-1 kazandı. Ev sahibi takımın tek golünü ise Ahmet Bolat kaydetti. Dakika 80'de Enes Demirtaş'ın görmesi ile Adana Demirspor 10 kişi kaldı. İşte mücadelenin detayları...

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Melek Dakan, Seyfettin Ünal, Serdar Osman Akarsu

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Ahmet Bolat (Dk. 81 Eymen Namlı), Gökdeniz Tunç (Dk. 90+3 Aykut Sarıkaya), Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 34 Kürşat Türkeş Küçük), Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kayra Saygan (Dk. 90+3 Demir Yavuz), Toprak Bayar

Eminevim Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Batuhan Çelik (Doruk Ertuğrul), Kosoko, Yusuf Kocatürk, Hoti (Dk. 46 Bardhi), Atalay Babacan (Dk. 62 Orhan Uğur), Yusuf Deniz Şaş, Yunus Emre Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Talha Bartu Özdemir (Dk. 81 Barış Ekincier), Yusuf Saitoğlu (Dk. 46 Şirin Cengiz)

Goller: Dk. 3 Ahmet Bolat (Adana Demirspor), Dk. 45+3 Talha Bartu Özdemir, Dk. 87 Doruk Ertuğrul, Dk 90+4 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Enes Demirtaş (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 22 Toprak Bayar (Adana Demirspor), Dk. 23 Hoti, Dk. 59 Atalay Babacan, Dk. 61 Yusuf Deniz Şaş, Dk. 90 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

