Milli voleybolcu Hande Baladın Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda ile bir araya geldi

Ziraat Türkiye Kupası
Milli voleybolcu Hande Baladın, Red Bull Racing'in test ve yedek pilotu Yuki Tsunoda ile İstanbul'da bir araya geldi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 16:54
Oracle Red Bull Racing aracının 5 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüşüne özel İstanbul'da bulunan Tsunoda, Haydarpaşa Limanı ve Kız Kulesi gibi şehrin önemli kültürel alanlarını turladı.

Japon pilot, daha sonra Red Bull sporcusu Hande Baladın ile İstanbul Park'ta buluştu.

Yuki Tsunoda, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeniden İstanbul'da olmak şahane bir duygu. Geçen sefer fazla gezme fırsatım olmamıştı. Bu sefer hem şehri gezdim hem de çok güzel yemekler yedim. İstanbul Park, harika bir pist. Burada sürüş yapmak çok keyifli." ifadelerini kullandı.

Hande Baladın ise Japon yarış pilotu ile 5 yıl aradan sonra bir araya gelmelerinin mutluluğunu yaşadığının altını çizerek, "Oracle Red Bull Racing aracını yakından deneyimlemek ve aracın direksiyonunu tutmak oldukça heyecan vericiydi. Yuki ile 2021'de yine İstanbul'da bir araya gelmiştik. Bir Red Bull sporcusu olarak Oracle Red Bull Racing ekibini Türkiye'de görmekten dolayı mutluyum, önümüzdeki sene yarışları yakından takip edeceğim." diye konuştu.

İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilen tanıtım sürüşleriyle şehir, Formula 1 atmosferini yeniden hissetti. Tanıtım, Türk kültürünün geleneksel uğurlamalarından birine de sahne oldu. Oracle Red Bull Racing aracının "sağ salim gidip, yeniden gelmesi" dileğiyle arkasından su döküldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün düzenlediği basın toplantısında, Formula 1 yarışlarının 2027 yılında yeniden İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı!
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan "acil" dedi: İstanbul için çözüm dönüşüm | TOKİ İstanbul kura çekim töreni
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor!
G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü'
Zeynep Sönmez Madrid Açık'a çiftlerde veda etti Zeynep Sönmez Madrid Açık'a çiftlerde veda etti 16:34
Eyüp'ten hayati 3 puan! Eyüp'ten hayati 3 puan! 16:25
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! 16:24
Serikspor 3 puanı 4 golle aldı! Serikspor 3 puanı 4 golle aldı! 16:22
3 puan İstanbulspor'un! 3 puan İstanbulspor'un! 15:49
A. Efes evinde Türk Telekom'a şans tanımadı! A. Efes evinde Türk Telekom'a şans tanımadı! 15:28
Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi başladı! 15:01
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! 14:31
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 14:27
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! 14:03
İkas Eyüpspor-Gaziantep FK | CANLI İkas Eyüpspor-Gaziantep FK | CANLI 13:51
G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' 13:46