Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın yeni yıldızı Real Madrid'den! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak

Galatasaray'ın yeni yıldızı Real Madrid'den! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Ligde bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Real Madrid forması giyen yıldız futbolcuyla ilgilendiği ve Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kutlamalara katılacağını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Süper Lig'de son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılar, zorlu maçı kazanarak bitime 3 maç kala sarı-lacivertlilerle olan puan farkını 7'ye yükseltmek istiyor.

Tüm dikkatlerin derbiye çevrildiği Galatasaray'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar da hız kazandı.

Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Cimbom, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

STOPERE ALABA

AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Real Madrid forması giyen Avusturyalı stoper David Alaba ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların, İspanyol deviyle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan tecrübeli savunma oyuncusunu takıma kazandırmak istediği kaydedildi.

Avusturya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Burçin Karasoy da Galatasaray'ın David Alaba transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karasoy, Alaba ile temas halinde olduklarını ve onu Viyana'da planlanan şampiyonluk kutlamalarına davet ettiklerini belirterek, transfer olasılığının her zaman açık olduğunu belirtti.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMAMIZA KATILACAK"

Burçin Karasoy konuyla ilgili, "Derneğimizin çevresinde 3 bin Galatasaray taraftarı var. Avusturya küçük bir ülke ama etkisi önemli. Amacımız Galatasaray'a iyi hizmet etmek ve kulübümüzün marka değerini artırmak. Türk olmayan Galatasaray taraftarlarımız da var ve David Alaba bunların başında geliyor. Ondan söz aldık. Fırsat bulur bulmaz derneğimizi ziyaret edecek ve hatta Viyana'daki şampiyonluk kutlamamıza katılacak. Bence Real Madrid'de sakatlanmasaydı, yönetim kurulumuz onu transfer etmeyi düşünürdü. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez harika stoperler ama üçüncü bir stoper daha lazım. Yaz transfer döneminde her şey olabilir. Alaba en iyi formundaysa, Galatasaray için bir seçenek olabilir. Tabii ki son kararı başkanımız ve yönetim kurulumuz verecek." ifadelerini kullandı.

David Alaba, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 14 maçta 415 dakika süre alırken skor katkısı üretemedi.

33 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

