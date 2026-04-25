Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor Gaziantep FK karşısında 3 puanı 3 gol ile aldı: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında ikas Eyüpspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 kazanarak kümede kalmak adına kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 16:25 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 16:36
İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında Gaziantep FK'yı sahasında 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Charles Andre Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte ikas Eyüpspor 28 puana ve 15. sıraya yükselerek ligde kalmak adına kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İkas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

38. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Savunmada Bedirhan'ın hatalı pasında araya giren Kozlowski ceza sahası içindeki Maxim'i gördü. Maxim'in pasında müsait durumda altıpasta topla buluşan Lungoyi'nin gelişine şutunda, kaleye giden meşin yuvarlağı Calegari son anda yatarak uzaklaştırdı.

43. dakikada sağdan Calegari'nin etkili ortasında penaltı noktası civarında Umut Bozok'un röveşatasında, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

50. dakikada Lungoyi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Bayo'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

53. dakikada sağ kanattan Radu'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınından Umut Bozok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

62. dakikada sağ kanattan Radu'nun savunma arkasına yerden attığı pasta penaltı noktası sağından Umut Bozok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zafer'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

65. dakikada Gaziantep FK atağında savunmada araya giren Calegari'nin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Umut Bozok, ceza yayı gerisine kadar ilerledikten sonra pasını Raux Yao'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

78. dakikada Kevin Rodrigues'in uzaklaştırmak istediği top, araya giren Talha Ülvan'a çarparak Umut Bozok'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında, penaltı noktası gerisinde topla buluşan Metehan Altunbaş'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ alt köşeden filelerle buluştu. 3-0

Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

