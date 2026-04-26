Avrupa devleri derbi için geliyor! 10 yıldız isim yakından izlenecek

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran dev derbide, lider Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışının kaderini büyük ölçüde belirlemesi beklenen bu kritik mücadeleyi Avrupa devleri yakından takip edecek. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 09:57
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev maçta birçok yıldız dünyanın dört bir yanından da ilgiyle takip edilecek.

Avrupa'daki futbolseverlerin yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ederson Moraes'in performansı merakla takip edilecek. Brezilyalı eldivenin performansı yaklaşan Dünya Kupası açısından kritik önem taşıyor.

Ederson'da olduğu Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda bir parçası olmak isteyen Galatasaraylı Gabriel Sara'nın da dev derbideki performansı merak ediliyor. Orta sahanın göstereceği performans turnuva kadroda olup olmaması konusunda etkili olabilir.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'ın da derbideki performansı kritik önem taşıyor. Uzun yıllar Inter ve PSG formasını terleten savunmacının performansı Avrupa'da da takip edilecek.

Galatasaray'ın enerjisiyle ve atletizmiyle fark yaratan milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, dev derbide merakla takip edilecek. Adı sık sık transfer adıyla da anılan milli futbolcu, Avrupa ekiplerinin de transfer radarında yer alıyor.

Fransa Milli Takımı'nın oyuncu havuzunda yer alan Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'nin derbideki performansı Dünya Kupası kadrosunda olup olmaması konusunda karar verici olabilir.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra milli takımdaki yerini kaybeden Leroy Sane, daha sonra gösterdiği performansla yeniden Almanya Milli Takımı'na dönmeyi başarmıştı. Yıldız futbolcunun derbideki performansı Nagelsmann'ın kafasındaki soru işaretlerini giderebilir.

Uzun süredir İspanya Milli Takımı'ndan uzak kalan Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla yeniden eski günlerine döndü. Yıldız futbolcu hakkında transfer iddiaları da çıkarken, Dünya Kupası'nda olup olmayacağı ise hala işareti. Asensio'nun performansı birçok soruya cevap verebilir.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatlerini çeken milli eldiven Uğurcan Çakır da scoutlar tarafından takip ediliyor. Milli kalecinin göstereceği performans transfer ilgilerinin artmasını sağlayabilir.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra son haftalarda eski günlerine geri dönüş sinyallerini veren N'Golo Kante'nin de performansı merakla takip edilecek. Fransa Milli Takımı'na da geri dönen yıldız futbolcu Deschamps'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise derbide kuşkusuz performansı en çok merak edilen isim. Sakatlık dönüşünde nasıl bir performans göstereceği merak edilirken, yıldız golcüyü Avrupa devlerinin de transfer etmek istedikleri iddiaları her geçen gün artıyor.

