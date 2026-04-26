Beşiktaş'ın sol beki Hollanda'dan gelecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sol bek mevkisine hamle yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine Utrecht'te forma giyen Souffian El Karouani'yi aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında sol bek bölgesini sağlama almak isteyen Beşiktaş yönetimi, Hollanda ekibi Utrecht'te sergilediği performansla dikkat çeken Souffian El Karouani için resmi girişimlerini hızlandırdı. Faslı oyuncu için kulübüne teklifini sunan siyahbeyazlı kurmaylar, transferi bir an önce noktalamak adına yoğun bir mesai harcıyor. Savunma hattına dinamizm katması beklenen 24 yaşındaki futbolcu için teknik heyetin de tam not verdiği ve raporun olumlu olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı idareciler, oyuncunun menajeriyle yaptıkları görüşmede 3 yıllık bir sözleşme taslağını iletti. Yapılan teklifte 3 milyon Euro maaş dengesi ve başarı bonusları gibi detayların yer aldığı kaydedildi. Yeni Asır'ın haberine göre Beşiktaş'ın sunduğu projeye sıcak bakan El Karouani'nin, kulüpler arasındaki bonservis pazarlıklarının tamamlanmasını beklediği öğrenildi. Yönetimin, mali şartları kulüp menfaatleri doğrultusunda tutarak bu transferi sonuçlandırmak istediği bildirildi.

DİĞER TEKLİFLER DE MASADA

Beşiktaş'ın ilgisi sürerken oyuncu kanadından gelen haberler rekabetin dozunu artırıyor. Başarılı sol bekin, kariyeri açısından en doğru adımı atmak istediği ve kendisine gelen diğer teklifleri de dinleyeceği vurgulandı. Menajerinin farklı Avrupa kulüpleriyle de temas halinde olduğu belirtilirken, El Karouani'nin tüm seçenekleri değerlendirip son kararını vereceği şeklinde konuşuldu. Siyah-beyazlılar, ellerini çabuk tutarak bu önemli ismi kadroya dahil etmeyi ve savunmadaki boşluğu kaliteli bir takviyeyle doldurmayı amaçlıyor.

