Bright Osayi-Samuel'den flaş itiraf! "Beşiktaş'a imza atmak istesem bile..."

"BEŞİKTAŞ'A İMZA ATMAK İSTESEM BİLE…" Beşiktaş ile eski menajeri arasında bir anlaşma olduğunu belirten Bright Osayi Samuel, "Beşiktaş ile yapılan anlaşma eski menajerimle yapılan bir anlaşmaydı. Bunun benimle veya babamla hiçbir ilgisi yoktu. Babam çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı, gerçekten çok koyu.. Beşiktaş'a imza atmak istesem bile babam asla gitmeme izin vermezdi" ifadelerini kullandı.