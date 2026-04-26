Bright Osayi-Samuel'den flaş itiraf! "Beşiktaş'a imza atmak istesem bile..."

Osayi, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini ve Beşiktaş ile olan görüşmeleri anlattı.
Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dair Bright Osayi Samuel, "Türkiye'de birçok gazeteci dikkat çekmek için hikayeler uyduruyor ama benim için ve kulüp de biliyor ki, ben asla sözleşme istemedim. Olan şu ki, sezon başında Mario Branco bana bir sözleşme teklif etti, kabul ettik. Ancak o sırada menajerimi değiştiriyordum. Çünkü sezon öncesinde twitterda bir gazetecinin benim para istediğimle ilgili bir tweet attığını hatırlıyorum ve bundan haberim yoktu, hiçbir şey bilmiyordum. Sonra eski menajerimden, arkamdan gazeteciyle bunu konuştuğunu gösteren bir mesaj gördüm ve bu beni gerçekten sinirlendirdi. Bunu görünce menajerimden ayrılıp yeni bir menajerle anlaşmak istedim. Ama onunla anlaşma imzalamak istemedim çünkü paranın bir kısmını veya herhangi bir şeyini almasını istemedim. Mario Branco ile yeni bir menajer bulduğumda anlaşma imzalayacağım konusunda anlaştık ve sanırım söylentiler de buradan başladı" sözlerini dile getirdi.