Ziraat Türkiye Kupası
Bright Osayi-Samuel'den flaş itiraf! "Beşiktaş'a imza atmak istesem bile..."

2021-2025 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve geçen yıl yaz transfer döneminde Championship ekibi Birmingham'a imza atan Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulüpten ayrılık süreci ve Beşiktaş ile transfer görüşmlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 11:19
Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve geçen yaz Birmingham'a transfer olan Bright Osayi-Samuel Libero TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Osayi, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini ve Beşiktaş ile olan görüşmeleri anlattı.

Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dair Bright Osayi Samuel, "Türkiye'de birçok gazeteci dikkat çekmek için hikayeler uyduruyor ama benim için ve kulüp de biliyor ki, ben asla sözleşme istemedim. Olan şu ki, sezon başında Mario Branco bana bir sözleşme teklif etti, kabul ettik. Ancak o sırada menajerimi değiştiriyordum. Çünkü sezon öncesinde twitterda bir gazetecinin benim para istediğimle ilgili bir tweet attığını hatırlıyorum ve bundan haberim yoktu, hiçbir şey bilmiyordum. Sonra eski menajerimden, arkamdan gazeteciyle bunu konuştuğunu gösteren bir mesaj gördüm ve bu beni gerçekten sinirlendirdi. Bunu görünce menajerimden ayrılıp yeni bir menajerle anlaşmak istedim. Ama onunla anlaşma imzalamak istemedim çünkü paranın bir kısmını veya herhangi bir şeyini almasını istemedim. Mario Branco ile yeni bir menajer bulduğumda anlaşma imzalayacağım konusunda anlaştık ve sanırım söylentiler de buradan başladı" sözlerini dile getirdi.

İstediği para miktarına dair çıkan haberlere tepkisini sürdüren Bright Osayi Samuel, "Bence bunu olabildiğince görmezden gelmeliydim çünkü Türkiye'de her zaman böyle hikayeler duyarsınız ama bu beni gerçekten etkiledi. Çünkü Fenerbahçe'de oynadığım için bile minnettarım, bu yüzden asla böyle saçma bir miktar istemezdim. Bence bu sadece futbol ve bundan ders çıkardım" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A İMZA ATMAK İSTESEM BİLE…"

Beşiktaş ile eski menajeri arasında bir anlaşma olduğunu belirten Bright Osayi Samuel, "Beşiktaş ile yapılan anlaşma eski menajerimle yapılan bir anlaşmaydı. Bunun benimle veya babamla hiçbir ilgisi yoktu. Babam çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı, gerçekten çok koyu.. Beşiktaş'a imza atmak istesem bile babam asla gitmeme izin vermezdi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transfer olmak istemediğini belirten Bright Osayi Samuel, "Beşiktaş eski menajerimle görüştü ve gelmemi istedi. Ben istemedim, Beşiktaş'a saygısızlık etmek istemem ama eve dönmek istedim. Ya Fenerbahçe ya da eve dönmek" dedi.

99 puan toplanan sezona dair Bright Osayi Samuel, "Fenerbahçe'ye ligde yapılan adaletsizlikleri takıma gelirken duymuştum. Ancak sonra İsmail Kartal'ın olduğu sezon, gerçekten de 'Tamam, kulübün ne dediğini kendim de görebiliyorum' diye düşünmeme neden olan sezon oldu. Bir kulübün 99 puan alıp sadece bir kez mağlup olup ligi kazanamaması gerçekten anlaşılması zor bir durumdu" şeklinde konuştu.

"KULÜBÜN NE DEDİĞİNİ ANLAYABİLDİM"

Bright Osayi Samuel son olarak, "Sanırım bu daha önce hiç yaşanmamıştı. Başkanın ve kulübün, hakemler ve sistem hakkında ne dediklerini anlayabiliyordum. Ama oyuncular olarak bir şeyi değiştiremeyeceğimiz için oynamak zorundaydık. Benim futbolumu etkilemedi ama kulübün ne dediğini anlayabildim" sözlerini dile getirdi.

