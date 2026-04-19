Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh performansıyla İngiliz devlerini peşine taktı. İki Premier Lig ekibinin transferde futbolcuyu yakından izlediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'ın kış döneminde Genk'ten renklerine kattığı 25 yaşındaki Hyeon-Gyu Oh'u Premier Lig'in köklü kulüpleri Manchester United ve Tottenham'ın yakın takibe aldığı öne sürüldü.

ÇABUK ADAPTE OLDU

Siyah-beyazlı kulübün 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek devre arası Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, takıma çok çabuk adapte oldu. Golleriyle taraftarları kendine bağlayan 25 yaşındaki golcünün performansı, Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor. Geçmişte Bundesliga temsilcisi Stuttgart'a transferi son anda gerçekleşmeyen Güney Koreli forvetin birçok scout aracılığıyla takibe alındığı ileri sürüldü.

YÖNETİM SICAK DEĞİL

Hyeon Gyu-Oh'u Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham Hotspurs'un radara aldığı öğrenildi. Beşiktaşlı yöneticiler, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcu için yakın vadede gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Zira yıldız forvet, gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu için mücadele vermeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik ekibin planlamasının merkezinde yer alıyor.

40 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı yönetim, Hyeon-Gyu Oh'un 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla piyasa değerini artıracağını düşünüyor. Beşiktaşlı kurmaylar Güney Koreli golcüyü sonraki süreçte 40 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle satmayı düşünüyor.

8 GOLLÜK KATKI

Beşiktaş ile mukavelesi 2029 yılında bitecek olan Hyeon- Gyu Oh, 10 müsabakada 850 dakika sahada kaldı. Birbirinden güzel 7 gole imza atan 25 yaşındaki forvet, 1 de asist yaparak (Başakşehir maçı) 8 gole katkıda bulundu. Yıldız forvetin piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bugün oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Canlı altın fiyatları ve kur takibi!
