Beşiktaş'ta Samsunspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Sergen Yalçın: "İlk yarı daha iyiydi oyun. Kontrolümüzdeydi. İkinci yarının 20-25 dakikası kötü başladık. Rakip 2 tane jeneriklik gol attı. Oyuncuların psikolojisi bozuldu beklenmedik bir durum oluşunca. Kötü oyunla kaybettik. Üzgünüz. Bazı ireysel performansları değerlendireceğiz kendi içimizde. Perşembe önemli bir maç oynayacağız içeride. Ligde maçlar kaybedilebilir, normal, herkes kaybedebilir. İkinci yarı bize yakışmadı. İkili mücadelelerde rakip çok önümüze geçti."