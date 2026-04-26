Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç notlar!

Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 117 yıla ulaşan rekabetinde birçok ilginç olaya tanık olundu. Sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler, tarihlerinde yarın 406. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki mücadele yarın RAMS Park'ta yapılacak. İki takımın bir asırdan fazla süren rekabetinde ilk golü, Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.