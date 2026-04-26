Derbi günü! Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Lider Galatasaray, 71 puanla zirvedeki yerini korumak isterken; 67 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe deplasmanda kazanarak farkı kapatmayı hedefliyor. Futbolseverler "Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 sezonunda üçüncü kez karşılaşacak iki ezeli rakibin mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler ve canlı yayın detayları merak ediliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi detayları ve canlı izleme linki FOTOMAÇ.com'da!

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı bu dev mücadele bu akşam saat 20:00'de oynanacak.

DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek mücadele, beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

HAKEM YASİN KOL

Bu sezonki 4. derbisini yönetecek olan Yasin Kol, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten randevuda da görev almıştı.

406. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 405 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 150 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 125 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 546 golüne, Aslan 505 golle karşılık verdi.

LİGDE 138. MAÇ

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 137 kez mücadele etti. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 46 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 134 gol attı.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 7'si lig, 2's, Süper Kupa ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele de berabere sona erdi.

OSIMHEN OYNAYACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor. Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı. Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı. 7 İSİM SINIRDA Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. İŞTE MUHTEMEL 11'LER GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen. FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca. Galatasaray maç günü paylaşımı #BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 🗓️ 31. Hafta ⚽ Fenerbahçe 📆 26.04.2026 ⏰ 20.00 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 25, 2026

