TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final

İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası gözler İç Anadolu'ya çevrildi. Kendi sahasında oynamanın avantajını kullanmak isteyen Konyaspor, taraftarının yaratacağı atmosferle Fenerbahçe'yi kupa dışına itmeyi hedefliyor. Konuk ekip Fenerbahçe ise ligdeki yoğun takvimine rağmen Türkiye Kupası'nı müzesine götürme konusundaki kararlılığını bu zorlu deplasmanda göstermek niyetinde. İki takımın bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalar büyük çekişmeye sahne olurken, kupanın "tek maçlık" doğası heyecanı ikiye katlıyor. Bu eşleşmeden galip ayrılan takım, yarı finalde Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçının kazananıyla eşleşerek final yolundaki yürüyüşünü sürdürecek. İşte kupa tarihine geçmeye aday bu büyük randevunun tüm ayrıntıları...

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, 21-23 Nisan 2026 tarihleri arasındaki takvimde oynanacak. Netleşen gün ve saat bilgisi TFF tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Konuya ilişkin resmi bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KURA SONRASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oluştu (Seri başı takımlar ev sahibi):

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Trabzonspor-Samsunspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bugünkü kura çekimi sadece çeyrek finali değil, takımların finale kadar olan rotasını da çizdi. Galatasaray, Gençlerbirliği engelini aşması durumunda yarı finalde oldukça zorlu bir rakiple karşılaşacak:

(TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe Galibi) vs (Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Galibi)

(Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği Galibi) vs (Trabzonspor-Samsunspor Galibi)