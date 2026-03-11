Özbelsan Sivasspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'u yendi!

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geldi. İskenderun'da Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan maçtan Özbelsan Sivasspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Konuk ekip Sivasspor'un gollerini; 63. dakikada Bekir Böke ve 86'da Badji kaydetti.
Ev sahibi Hatayspor'un tek golünü ise 77'de penaltıdan Muhammed Gönülaçar attı.
Mücadelenin ardından Sivasspor ligde 41 puanla 13. sırada bulunuyor. Hatayspor ise 7 puanda kaldı ve 19. sırada yer alıyor.