Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! "Ölü taklidi yapıyorlar"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, maçın hakemi Ozan Ergün ve VAR kararlarına tepki göstermişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) derbinin VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının paylaşmasını talep etmiş ancak federasyondan herhangi bir yanıt alınamamıştı.

Adalı, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen iraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi öncesi basın mensuplarına bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYORLAR"

"İlk defa olan bir şey değil. Bundan önce de TFF'ye müracaatlarımız oldu. Onlarda da geri dönüş olmadı. Ölü taklidi yapıyorlar."

"SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ"

"2 tane Portekizli VAR'daki arkadaşlar programa çıkacakmış. Bu işler bana komik geliyor. MHK Başkanı çıkıp izah etsin. Zor bir şey istemedik ki. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Bu kadar, zor değil. Bu işlere gerek yok, istediğimiz bir kamera görüntüsü. TV'lere çıkıp izah vermenin gereği yok. Bana göre bu suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım, ne söyleyecekler. İstediğimiz bir kamera görüntüsü, bu kadar."

"MHK'NIN BU YAPIYLA BAŞARILI OLMA ŞANSI YOK"

"MHK'nin bu yapıyla başarılı olma şansı yok. Çok iyi bir insan, eğitimci ve asker olabilir ama bu işi yapıyor. İbrahim Başkanın bu ısrarını gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticisinin arkasında durur, sahip çıkar ama bu öyle bir şey değil. Bu TFF'ye de Türk futboluna da zarar veriyor. 1.5 senedir hakem organizasyonu düzelmez mi! 80 milyonda 30 hakem bulamıyorsak yazıklar olsun bize. 1.5 sene genç arkadaşları eğitemedilerse, kusura bakmasınlar TV'lere elin Portekizlilerini çıkarıp savunma yaptırmalarına gerek yok."

"TFF BAŞKANI GİZLİ OYLAMA YAPTIRSIN"

"Galatasaray'ın da yabancı VAR talebi varmış. 2 ay önce gündeme getirdiğimizde şu konuşmaları yapmamıza fırsat vermeselerdi. Kulüpler canları yanması ihtimali olduğunda bazı şeylere el atıyorlar. MHK'den sadece biz şikayetçi değiliz. 18 tane kulüp başkanını çağırsın, gizli oylama yaptırsın, ne demek istediğimi anlar. Kulüpler konuşamıyor. Problemleri, sıkıntıları var. Küme düşmeye oynayanlar var. Konuşursak daha mı kötü olur diyenler var. Sayın TFF başkanından rica ediyorum, 18 başkanı toplasın, gizli oylama yaptırsın, çıkacak sonucu hep beraber görelim."